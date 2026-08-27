Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल की तरह सूरत में भी आई थी प्रलय, भीषण बाढ़ से डायमंड सिटी के डूबे थे 1800 करोड़

नेपाल की तरह सूरत में भी आई थी प्रलय, भीषण बाढ़ से डायमंड सिटी के डूबे थे 1800 करोड़

Surat Floods: नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है. ऐसी ही बाढ़ साल 2006 में गुजरात के सूरत शहर में आई थी, जिसके बाद हीरा कारोबार को 1800 करोड़ का नुकसान हुआ था.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने साल 2006 के अगस्त महीने में गुजरात के सूरत में आई भीषण बाढ़ की यादें ताजा कर दी हैं. सूरत शहर को आज पूरी दुनिया 'डायमंड सिटी' के नाम से जानती है. साल 2006 में ये शहर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में इस चमकते शहर पर ऐसा कहर टूटा, जिसने पूरी दुनिया के हीरा बाजार को हिलाकर रख दिया.

2006 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी. पानी तापी नदी पर बने उकाई बांध में भरता चला गया. बांध को टूटने से बचाने के लिए अचानक करीब 10 से 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा.  बदकिस्मती से उसी वक्त समुद्र में हाई टाइड यानी ऊंची लहरें उठ रही थीं. समुद्र ने नदी का पानी लेने से मना कर दिया और पानी पलटकर सीधे सूरत शहर में घुस गया. देखते ही देखते 80 से 90 फीसदी सूरत 10 से 15 फीट गहरे गंदे पानी और कीचड़ में डूब गया.

कीचड़ ने करोड़ों की मशीन को बनाया कबाड़

अब सोचिए उस शहर का क्या हाल हुआ होगा, जहां दुनिया के 90 फीसदी हीरे तराशे जाते हैं. कतारगाम, वराछा और महिधरपुरा जैसे इलाके, जो हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग के सबसे बड़े गढ़ थे, पूरी तरह जलमग्न हो गए. सूरत में हीरों की करीब 6 हजार छोटी-बड़ी यूनिट्स थीं, जिनमें से एक हजार से ज्यादा यूनिट्स पूरी तरह बर्बाद हो गईं. उस दौर में महंगी लेजर कटिंग मशीनें, कंप्यूटर और डायमंड स्कैनर्स नई-नई तकनीक के तौर पर फैक्ट्रियों में आए थे. खारे पानी और कीचड़ ने करोड़ों रुपयों की इन मशीनों को कबाड़ बना दिया.

यह भी पढ़ें- महंगी चीनी से 700 की हुई 500 वाली मिठाई, दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर बिगड़ा बजट

सबसे बड़ा दर्द ये था कि कई छोटे कारखानों के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर रखे तिजोरियों और लॉकरों में पानी घुस गया. अरबों रुपये के रफ और तराशे हुए हीरे गाद और कीचड़ में दब गए या पानी के तेज बहाव में बह गए. लोग बाढ़ उतरने के बाद हीरों को कीचड़ में छानते नजर आए. 

1800 करोड़ का हुआ था नुकसान

व्यापार के नजरिए से देखें तो सूरत का हीरा उद्योग हर दिन 100 से 120 करोड़ रुपए का काम करता था. करीब 20-25 दिनों तक पूरा शहर ठप रहा, जिससे सिर्फ इस सेक्टर को करीब 1800 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा. यह समय अगस्त का था, जब अमेरिका और यूरोप के क्रिसमस ऑर्डर तैयार किए जाते हैं. दुनिया भर की सप्लाई चेन टूट गई और भारत के जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट में उस तिमाही 15 से 17 फीसदी की भारी गिरावट आ गई.

इस त्रासदी की सबसे कमजोर कड़ी करीब 4 से 5 लाख हीरा कारीगर थे. उनके घर बह चुके थे, कारखाने बंद थे और रोजी-रोटी का कोई जरिया नहीं बचा था. कई छोटे कारखाने ऐसे थे, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं था, वो कर्ज में डूबकर हमेशा के लिए बंद हो गए.

यह भी पढ़ें- 20-25 रुपये में बिकेगा एक अंडा! क्या सच में इस कदर बढ़ जाएंगे रेट?

सूरत ने बाढ़ के बाद कैसे पाई खोई हुई चमक?

बाढ़ ने सूरत के हीरा कारोबार को करीब 1800 करोड़ की चोट दी और शहर को कुल 22 हजार करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सूरत के लोगों का हौंसला ऐसा था कि बाढ़ का पानी उतरते ही कारीगरों और व्यापारियों ने मिलकर दिन-रात डबल शिफ्ट में काम करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में दुनिया के हीरा बाजार में अपनी खोई हुई चमक फिर से वापस पा ली.

 

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Surat News SURAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नेपाल की तरह सूरत में भी आई थी प्रलय, भीषण बाढ़ से डायमंड सिटी के डूबे थे 1800 करोड़
नेपाल की तरह सूरत में भी आई थी प्रलय, भीषण बाढ़ से डायमंड सिटी के डूबे थे 1800 करोड़
बिजनेस
महंगी चीनी से 700 की हुई 500 वाली मिठाई, दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर बिगड़ा बजट
महंगी चीनी से 700 की हुई 500 वाली मिठाई, दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर बिगड़ा बजट
बिजनेस
Bilibili: क्रिएटर्स के लिए नया बिजनेस, कुल 1000 Views पर होगी 60 रुपए की कमाई
Bilibili: क्रिएटर्स के लिए नया बिजनेस, कुल 1000 Views पर होगी 60 रुपए की कमाई
बिजनेस
इंटर्नशिप में 30 लाख रुपए महीना सैलरी, भारत में इंजीनियर्स पर पैसा बरसा रहीं कंपनी
इंटर्नशिप में 30 लाख रुपए महीना सैलरी, भारत में इंजीनियर्स पर पैसा बरसा रहीं कंपनी
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदकुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदकुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
इंडिया
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
Home Tips
Vegetable Storage: फ्रिज में गलने लगती हैं सब्जियां? 1 आसान हैक से हफ्तों रखें फ्रेश
फ्रिज में गलने लगती हैं सब्जियां? 1 आसान हैक से हफ्तों रखें फ्रेश
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget