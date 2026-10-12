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हिंदी न्यूज़बिजनेसठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल

ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल

कुछ ही महीनों में ठंड आ जाएगी. ऐसे में अगर आपको सर्दियों के लिए कंबल खरीदने हैं और आपका बजट भी ज्यादा नहीं है तो आपके लिए दिल्ली की ये मार्केट काम आ सकती है. जानिए कितने में मिलेंगे कंबल?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Oct 2026 05:35 PM (IST)
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अगर आपको सर्दी का मौसम पसंद है तो अब बस एक से दो महीने में ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन ठंड से पहले अगर आपको कंबल खरीदने हैं वो भी बजट में तो दिल्ली के कुछ बाजार ऐसे हैं, जहां पर आपको कंबल बजट में मिल सकते हैं.

सबसे खास बात तो ये है कि इन बाजार में आपको कम बजट में क्वालिटी और प्रीमियम रेंज में कंबल मिल सकते हैं. इनकी कीमत जानकर तो कोई भी हैरान रह सकता है. अब जानते हैं कि दिल्ली में कौन-कौन सी बाजार में बजट में अच्छे कंबल मिल जाते हैं.

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सीलमपुर में मिलेंगे बेहतरीन कंबल

दिल्ली के सीलमपुर बाजार में आपको बजट में कंबल मिल सकते हैं. यहां कुछ कंबल की वैरायटी लगभग 200 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल सकती है. यहां पर आपको कई तरह की वैरायटी के कंबल मिल जाएंगे. हां, लेकिन जब कंबल खरीदें तो आप कंबल का वजट, मोटाई और क्वालिटी का ध्यान जरूर दें. 

बेहतर क्वालिटी के कंबल चाहिए?

अगर आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी के कंबल चाहिए, वहीं आपको बजट ज्यादा कम नहीं है और आप कंबल के साथ रजाई और दूसरी होम-फर्निशिंग चीजें खरीदना चाहते हैं तो आप दिल्ली के करोल बाग और लाजपत नगर जा सकते हैं. इन बाजारों में आपको कंबल लगभग 500 से लेकर 5 हजार तक मिल सकते हैं. यानी क्वालिटी के हिसाब से कंबल की कीमत अलग-अलग हो सकती है.

आजाद मार्केट में सस्ते कंबल

अगर आपका बजट काफी कम है तो आप आजाद मार्केट जा सकते हैं. यहां पर आपको कंबल लगभग 60 रुपये से मिलने शुरू हो जाएंगे. वहीं क्वालिटी के हिसाब से रेट बढ़ भी सकते हैं. अगर आपको इस बाजार से कंबल खरीदना है तो आप पुलबंगश या तीस हजारी मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बाजार में आपको कई तरह के कंबल अलग-अलग रेट में मिल सकते हैं. 

थोक में खरीदना है कंबल?

अगर आपको कई सारे कंबल खरीदने हैं तो आपके लिए सदर बाजार एक अच्छा विकल्प है.यहां पर आपको कम बजट में कई वैरायटी मिल सकती है. कीमत की बात करें तो कंबल की कीमत क्वालिटी और वैरियटी के हिसाब से लगभग 150 से 1000 रुपये तक हो सकती है. अगर आपको थोक में कंबल खरीदने हैं तो ये बाजार आपके लिए बेस्ट है.

इन बातों का खास ध्यान रखें

अगर कंबल लेने इन बाजारों में जा रहे हैं तो आप सिर्फ सस्ता रेट ही न देखें, उसकी क्वालिटी, साइट और गर्माहट भी जांच लें. वहीं एक दुकान पर ही निर्भर न रहें, बल्कि अलग-अलग दुकानों के रेट भी देखें. ध्यान रखें, कीमत क्वालिटी और साइज के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Oct 2026 05:35 PM (IST)
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