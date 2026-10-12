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हिंदी न्यूज़बिजनेससितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम

सितंबर में 5.54% बढ़ी खुदरा महंगाई, खाने-पीने की चीजों के भी बढ़े दाम

देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, हाल ही में सामने आए सितंबर के सरकारी आंकड़ों से भी साफ होता है कि इस महीने में भी खुदरा महंगाई दर पिछले महीने के मुकाबले तेजी बढ़ी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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देश में पिछले कुछ महीनों से महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. जिसका असर सितंबर के महीने मेंभी देखने को मिला है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त में ये 4.83% थी. इतना ही नहीं बल्कि सितंबर में लोगों को खाने-पीने की चीजों के दामों में भी तेजी से उछाल देखने को मिला है. 

अगस्त में जहां खाने- पीने के सामानों की महंगाई दर 5.97% थी, तो वहीं सितंबर में ये बढ़कर 7.74% हो गई है. कुल मिलाकर खुदरा महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर, दोनों में ही सितंबर के महीने में तेजी से इजाफा हुआ है.

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क्या है महंगाई की वजह?
सोमवार, 12 अक्टूबर को सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दाम में तेजी आना है. सितंबर की खाद्य महंगाई के आंकड़े बताते हैं आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है. पिछले साल के मुकाबले सितंबर में प्याज की महंगाई दर बढ़कर 108.09% हो गई. वहीं लहसुन की महंगाई दर 54.62% और अदरक की 62.85% रही. नींबू की कीमतों में भी 36.41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

हालांकि, कुछ सब्जियों के दाम पिछले साल के मुकाबले कम भी रहे हैं. सितंबर में आलू की कीमतों में 11.50% और टमाटर की कीमतों में 8.62% की गिरावट दर्ज की गई.

केवल सब्जियां ही नहीं बल्कि दाल, चावल, चीनी की बढ़ती कीमतों ने भी महंगाई दर को बढ़ाया है. तो वहीं अभी आने वाले समय में और भी महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के साथ ही अन्य कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है. जिसके कारण ईंधन का खर्च बढ़ रहा है, जिसके कारण माल ढुलाई भी महंगी हो रही है. इससे लगातार महंगाई की मार जनता को झेलड़ा पड़ रही है.

आम जनता पर असर?
महंगाई बढ़ने का मतलब है कि रोजमर्रा की जरूरतों पर लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. खासकर प्याज, लहसुन और दूसरी महंगी हुई खाद्य वस्तुओं के कारण रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: ठंड आने से पहले कर लें खरीदारी, दिल्ली की इस मार्केट में सस्ते मिलते हैं कंबल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Food Inflation CPI Inflation Breaking News Abp News
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