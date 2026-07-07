Gold- Silver Price Today 7 July: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ताजा रेट जरूर जान लें. देशभर में हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में खरीदारी से पहले लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी है. यहां शहर अनुसार, सोने और चांदी के भाव दिए गए हैं. इससे आपको अपने शहर का रेट जानने में मदद मिलेगी.

आज का गोल्ड रेट 10 ग्राम में (Gold Price Today)-

शहर का नाम 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली ₹146770 ₹134550 ₹110120 मुंबई ₹146620 ₹134400 ₹109970 कोलकाता ₹146620 ₹134400 ₹109970 चेन्नई ₹147930 ₹135600 ₹113000 पटना ₹146670 ₹134450 ₹110020 लखनऊ ₹146770 ₹134550 ₹110120 अयोध्या ₹146770 ₹134550 ₹110120 मेरठ ₹146770 ₹134550 ₹110120 कानपुर ₹146770 ₹134550 ₹110120 गाजियाबाद ₹146770 ₹134550 ₹110120 नोएडा ₹146770 ₹134550 ₹110120 गुरुग्राम ₹146770 ₹134550 ₹110120 चंडीगढ़ ₹146770 ₹134550 ₹110120 जयपुर ₹146770 ₹134550 ₹110120 लुधियाना ₹146770 ₹134550 ₹110120 गुवाहाटी ₹146620 ₹134400 ₹109970 इंदौर ₹146670 ₹134450 ₹110020 अहमदाबाद ₹146670 ₹134450 ₹110020 वडोदरा ₹146670 ₹134450 ₹110020 सूरत ₹146670 ₹134450 ₹110020

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आज का चांदी का भाव (Silver Price Today)-

क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतें कई कारणों से ऊपर-नीचे होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, आयात शुल्क, घरेलू मांग और सप्लाई और जियो-पॉलिटिकल घटनाएं और निवेशकों की खरीदारी इसके कारण बन रहे हैं.

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क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

सोना अगर निवेश करना है या खरीदना भी है तो ये फैसला करने से पहले मौजूदा बाजार भाव और अपनी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप सिर्फ जूलरी खरीद रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज की भी तुलना करना फायदेमंद रहेगा.