हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, खरीदारी से पहले जान लें आज के नए रेट

Gold- Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, खरीदारी से पहले जान लें आज के नए रेट

Gold- Silver Price Today 7 July: आज सुबह सोना 0.31% घटकर 1,46,915 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. चांदी का भाव भी 0.48% घटकर यानी 1135 रुपये गिरावट के साथ 2,36,275 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

Gold- Silver Price Today 7 July: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ताजा रेट जरूर जान लें. देशभर में हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में खरीदारी से पहले लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी है. यहां शहर अनुसार, सोने और चांदी के भाव दिए गए हैं. इससे आपको अपने शहर का रेट जानने में मदद मिलेगी.

आज का गोल्ड रेट 10 ग्राम में (Gold Price Today)- 

शहर का नाम 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना  18 कैरेट सोना
दिल्ली ₹146770 ₹134550 ₹110120
मुंबई ₹146620 ₹134400 ₹109970
कोलकाता ₹146620 ₹134400 ₹109970
चेन्नई ₹147930 ₹135600 ₹113000
पटना ₹146670 ₹134450 ₹110020
लखनऊ ₹146770 ₹134550 ₹110120
अयोध्या ₹146770 ₹134550 ₹110120
मेरठ ₹146770 ₹134550 ₹110120
कानपुर ₹146770 ₹134550 ₹110120
गाजियाबाद ₹146770 ₹134550 ₹110120
नोएडा ₹146770 ₹134550 ₹110120
गुरुग्राम ₹146770 ₹134550 ₹110120
चंडीगढ़ ₹146770 ₹134550 ₹110120
जयपुर ₹146770 ₹134550 ₹110120
लुधियाना ₹146770 ₹134550 ₹110120
गुवाहाटी ₹146620 ₹134400 ₹109970
इंदौर ₹146670 ₹134450 ₹110020
अहमदाबाद ₹146670 ₹134450 ₹110020
वडोदरा ₹146670 ₹134450 ₹110020
सूरत ₹146670 ₹134450 ₹110020

क्या घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए आज हुआ कुछ बड़ा ऐलान? जानें एलपीजी का अपडेटेड रेट

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today)- 

शहर का नाम चांदी का भाव (10 ग्राम) चांदी का भाव (100 ग्राम) चांदी का भाव (1 किलो)
दिल्ली ₹2450 ₹24500 ₹245000
मुंबई ₹2450 ₹24500 ₹245000
कोलकाता ₹2450 ₹24500 ₹245000
चेन्नई ₹2500 ₹25000 ₹250000
पटना ₹2450 ₹24500 ₹245000
अयोध्या ₹2450 ₹24500 ₹245000
लखनऊ ₹2450 ₹24500 ₹245000
कानपुर ₹2450 ₹24500 ₹245000
मेरठ ₹2450 ₹24500 ₹245000
गाजियाबाद ₹2450 ₹24500 ₹245000
नोएडा ₹2450 ₹24500 ₹245000
गुरुग्राम ₹2450 ₹24500 ₹245000
चंडीगढ़ ₹2450 ₹24500 ₹245000
जयपुर ₹2450 ₹24500 ₹245000
लुधियाना ₹2450 ₹24500 ₹245000
गुवाहाटी ₹2450 ₹24500 ₹245000
इंदौर ₹2450 ₹24500 ₹245000
अहमदाबाद ₹2450 ₹24500 ₹245000
वडोदरा ₹2450 ₹24500 ₹245000
सूरत ₹2450 ₹24500 ₹245000

क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतें कई कारणों से ऊपर-नीचे होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, आयात शुल्क, घरेलू मांग और सप्लाई और जियो-पॉलिटिकल घटनाएं और निवेशकों की खरीदारी इसके कारण बन रहे हैं. 

दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

सोना अगर निवेश करना है या खरीदना भी है तो ये फैसला करने से पहले मौजूदा बाजार भाव और अपनी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप सिर्फ जूलरी खरीद रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज की भी तुलना करना फायदेमंद रहेगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold- Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, खरीदारी से पहले जान लें आज के नए रेट
Gold- Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, खरीदारी से पहले जान लें आज के नए रेट
बिजनेस
LPG Rate Today: क्या घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए आज हुआ कुछ बड़ा ऐलान? जानें एलपीजी का अपडेटेड रेट
क्या घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए आज हुआ कुछ बड़ा ऐलान? जानें एलपीजी का अपडेटेड रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?
दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?
बिजनेस
100 Rupee: आपकी जेब में पड़ा 100 रुपए का नोट नकली तो नहीं? RBI ने किया सतर्क, चेक करने के बताए 7 तरीके
आपकी जेब में पड़ा 100 रुपए का नोट नकली तो नहीं? RBI ने किया सतर्क, चेक करने के बताए 7 तरीके
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: नासिक में बादल फटने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट; स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
महाराष्ट्र: नासिक में बादल फटने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट; स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
स्पोर्ट्स
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आगरा-झांसी समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आगरा-झांसी समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट
राजस्थान
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
Home Tips
Spider Webs In House: सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
ट्रेंडिंग
Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget