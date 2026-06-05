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हिंदी न्यूज़बिजनेसCheap Fuel: इस राज्य में मिलेगा पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता ईंधन! सरकार लेकर आई कम खर्च में गाड़ी चलाने का मास्टर प्लान

Cheap Fuel: इस राज्य में मिलेगा पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता ईंधन! सरकार लेकर आई कम खर्च में गाड़ी चलाने का मास्टर प्लान

Cheap Fuel: देशभर में बढ़ते पेट्रोल- डीजल के दामों के बीच वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल सरकार ने सस्ता ईंधन बेचने के लिए फ्यूल स्टेशन लॉन्च कर दिया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 Jun 2026 10:55 PM (IST)
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Cheap Fuel News: देशभर में पेट्रोल- डीजल के दान महज 10 दिनों में ही 4 बार बढ़े. जिससे आम जनता की जेब पर काफी बोझ पड़ गया. पेट्रोल- डीजल के महंगा होने की वजह से रोजमर्रा में इस्तेमल होने वाली चीजें भी महंगी होने लगी हैं. इसी बीच सरकार की तरफ से एक राहत की खबर सामने आई है. पेट्रोल- डीजल की कीमत तो कम नहीं हुई है लेकिन दिल्ली में आपको सफर करना अब इतना महंगा नहीं पड़ेगा. आइये बताते हैं क्यों?

क्या है सरकार का मास्टर प्लान
दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक ऐसे ईंधन का इंतजाम कर दिया है जो पेट्रोल से भी करीब 20 रुपये सस्ता मिलने वाला है. जिसके लिए सरकार की तरफ से देश का पहला E-85 फ्यूल स्टेशन लॉन्च किया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया, जो इंडियन ऑइल के पुसा रोड आउटलेट पर स्थित है.

ये भी पढ़ें: Gas Discovery: ईरान वॉर के बीच अंडमान में मिला गैस का महाभंडार, ऑयल इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी

क्या है E-85 फ्यूल?
ई-85 एक ऑप्शनल ईंधन है, जिसमें एथेनॉल मिला होता है. ई-85 से तात्पर्य है कि इस पेट्रोल में करीब 85 प्रतिशत एथेनॉल मिला होगा और बाकी 15 प्रतिशत पेट्रोल होगा. पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल पर इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है. इससे कच्चा तेल यदि आयात कम भी होगा तो पेट्रोल की कमी नहीं होगी. एथेनॉल भारत में ही बनाया जाता है ऐसे में इस पर कोई आयात शुल्क नहीं होता है. ना केवल इससे पेट्रोल की कीमतों में कटौती होगी बल्कि किसानों का भी मुनाफा होगा.

कितना होगा कीमत में फर्क?
बात करें ई-85 फ्यूल की तो ये पेट्रोल से करीब 20 रुपये तक सस्ता मिल सकता है. फिलहाल राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. फिलहाल जो पेट्रोल ई-20 मिल रहा है, उसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है और बाकी 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है.

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बता दें कि जनता की सुविधा के लिए फ्यूल स्टेशन पर ई-85 के डिस्पेंसर पर अलग से ब्रांडिंग और लेबल लगाए जाएंगे, जिससे किसी को भी किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो. ग्राहकों को आसानी से समझ में आए कि वो कौन सा पेट्रोल भरवा रहे हैं. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 05 Jun 2026 10:55 PM (IST)
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