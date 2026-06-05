Cheap Fuel: इस राज्य में मिलेगा पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता ईंधन! सरकार लेकर आई कम खर्च में गाड़ी चलाने का मास्टर प्लान
Cheap Fuel: देशभर में बढ़ते पेट्रोल- डीजल के दामों के बीच वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल सरकार ने सस्ता ईंधन बेचने के लिए फ्यूल स्टेशन लॉन्च कर दिया है.
Cheap Fuel News: देशभर में पेट्रोल- डीजल के दान महज 10 दिनों में ही 4 बार बढ़े. जिससे आम जनता की जेब पर काफी बोझ पड़ गया. पेट्रोल- डीजल के महंगा होने की वजह से रोजमर्रा में इस्तेमल होने वाली चीजें भी महंगी होने लगी हैं. इसी बीच सरकार की तरफ से एक राहत की खबर सामने आई है. पेट्रोल- डीजल की कीमत तो कम नहीं हुई है लेकिन दिल्ली में आपको सफर करना अब इतना महंगा नहीं पड़ेगा. आइये बताते हैं क्यों?
क्या है सरकार का मास्टर प्लान
दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक ऐसे ईंधन का इंतजाम कर दिया है जो पेट्रोल से भी करीब 20 रुपये सस्ता मिलने वाला है. जिसके लिए सरकार की तरफ से देश का पहला E-85 फ्यूल स्टेशन लॉन्च किया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया, जो इंडियन ऑइल के पुसा रोड आउटलेट पर स्थित है.
ये भी पढ़ें: Gas Discovery: ईरान वॉर के बीच अंडमान में मिला गैस का महाभंडार, ऑयल इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी
क्या है E-85 फ्यूल?
ई-85 एक ऑप्शनल ईंधन है, जिसमें एथेनॉल मिला होता है. ई-85 से तात्पर्य है कि इस पेट्रोल में करीब 85 प्रतिशत एथेनॉल मिला होगा और बाकी 15 प्रतिशत पेट्रोल होगा. पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल पर इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है. इससे कच्चा तेल यदि आयात कम भी होगा तो पेट्रोल की कमी नहीं होगी. एथेनॉल भारत में ही बनाया जाता है ऐसे में इस पर कोई आयात शुल्क नहीं होता है. ना केवल इससे पेट्रोल की कीमतों में कटौती होगी बल्कि किसानों का भी मुनाफा होगा.
कितना होगा कीमत में फर्क?
बात करें ई-85 फ्यूल की तो ये पेट्रोल से करीब 20 रुपये तक सस्ता मिल सकता है. फिलहाल राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. फिलहाल जो पेट्रोल ई-20 मिल रहा है, उसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है और बाकी 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है.
ये भी पढ़ें: RBI News: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई मजबूती, 682 अरब डॉलर के पार पहुंचा खजाना
बता दें कि जनता की सुविधा के लिए फ्यूल स्टेशन पर ई-85 के डिस्पेंसर पर अलग से ब्रांडिंग और लेबल लगाए जाएंगे, जिससे किसी को भी किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो. ग्राहकों को आसानी से समझ में आए कि वो कौन सा पेट्रोल भरवा रहे हैं.