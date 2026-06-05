भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई मजबूती, 682 अरब डॉलर के पार पहुंचा खजाना

Indian Foreign Exchange: भारत में लोगों की जेब पर पड़ती महंगाई की मार के बीच RBI ने एक अच्छी खबर सुनाई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आ गई है. इस बारे में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है. उन्होंने बताया कि 28 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर 682.32 अरब डॉलर हो गया.

रुपये में गिरावट के बावजूद हुआ मजबूत

आगे उन्होंने बताया कि इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार 7.51 अरब डॉलर घटकर 681.38 अरब डॉलर पर आ गया था. इस साल फरवरी के आखिर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था. हालांकि, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव के कारण इसके बाद कई हफ्तों तक भंडार में गिरावट देखने को मिली.

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क्या कहते हैं RBI के ताजा आंकड़े

आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) में इजाफा रही. ये 3.12 अरब डॉलर बढ़कर 546.15 अरब डॉलर हो गई. विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं. इनमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं. इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाले बदलाव का असर भी विदेशी मुद्रा पर पड़ता है.

गोल्ड रिजर्व में भी आई कमी

वहीं, देश के गोल्ड रिजर्व में भी कमी आई है. समीक्षाधीन सप्ताह में ये 2.18 अरब डॉलर घटकर 112.6 अरब डॉलर रह गया. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (SDR) 18.75 अरब डॉलर पर स्थिर रहे. वहीं, आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति 80 लाख डॉलर से बढ़कर 4.82 अरब डॉलर हो गई.

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