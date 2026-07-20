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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: तेल भरवाने वालों के लिए राहत! 20 जुलाई को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर का रेट

Petrol-Diesel Price Today: तेल भरवाने वालों के लिए राहत! 20 जुलाई को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर का रेट

Petrol-Diesel Price Today 20 July 2026: आज पेट्रोल- डीजल किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार कीमत की पूरी लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today 20 July 2026: अगर आप आज अपनी कार या बाइक में पेट्रोल-डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने 20 जुलाई 2026 के लिए नए ईंधन रेट जारी कर दिए हैं और आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिससे आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर नजर बनी हुई है. यहां से सबसे पहले आप अपने शहर के पेट्रोल- डीजल के दाम चेक करें. 

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम- 

  1. दिल्ली- 102.12 रुपये
  2. मुंबई- 111.21 रुपये 
  3. कोलकाता- 113.51 रुपये
  4. बेंगलुरु- 110.93 रुपये
  5. चेन्नई- 107.77 रुपये
  6. पटना- 113.35 रुपये 
  7. चंडीगढ़- 101.51 रुपये
  8. हैदराबाद- 115.69 रुपये
  9. भुवनेश्वर- 108.97 रुपये

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शहर अनुसार डीजल के दाम-

  1. दिल्ली- 95.20 रुपये
  2. मुंबई- 97.83 रुपये
  3. कोलकाता- 99.82 रुपये
  4. बेंगलुरु- 98.80 रुपये
  5. चेन्नई-  99.55 रुपये
  6. पटना-  99.36 रुपये
  7. चंडीगढ़- 89.47 रुपये
  8. हैदराबाद- 103.82 रुपये
  9. भुवनेश्वर- 100.68 रुपये

क्रूड ऑयल में उछाल क्यों चिंता की वजह?
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक कच्चे तेल के बाजार पर दिख रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. अगर यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. 

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हर सुबह 6 बजे जारी होते हैं नए रेट
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करती हैं. अगर कीमतों में कोई बदलाव होता है, तो वो भी इसी समय लागू किया जाता है. आप चाहें तो मैसेज से IOCL, BPCL और HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर के पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत आसानी से चेक कर सकते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
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