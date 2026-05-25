पीएनजी इस्तेमाल करने वाले सावधान! सरकार के इस आदेश के बाद आप नहीं खरीद पाएंगे गैस सिलेंडर

LPG Supply: ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल और गैस के संकट से भारत पिछले काफी समय से जूझ रहा है. जिसके चलते गैस सिलेंडर की किल्लत लोगों को झेलना पड़ी. वहीं अब हाल ही में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अपने घर पर पाइपलाइन से नेचुरल गैस (एलपीजी) इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अब LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा.

सरकारी ने जारी किए आदेश

दरअसल सोमवार को ही सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से PNG कनेक्शन वालों के लिए LPG सिलेंडर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अमेरिका और इज़राइल के बीच ईरान पर चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से एलपीजी की कमी हो गई है, जिसके चलते भारत ने कुछ उद्योगों को एलपीजी की आपूर्ति में कटौती की है.

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भारत ने साल 2025 में 33.15 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत की थी, जिसका ज्यादातर उपयोग खाना पकाने के लिए किया गया. इस खपत में आयात की हिस्सेदारी लगभग 60% थी. इस आयात का लगभग 90% हिस्सा मध्य पूर्व से आया था.

PNG कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार

एक तरफ सरकार ग्राहकों को पाइप वाली गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. तो हीं दूसरी तरफ पीएनजी धारकों को गैस सिलेंडर ना देने का फैसला किया गया है. ऐसा सरकार के द्वारा गैस की किल्लतों को देखते हुए किया जा रहा है. हाल ही में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. जिसके बाद अब गैस सिलेंडर के दामों के बढ़ने की भी बारी आ सकती है.

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