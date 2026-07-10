Gold Silver Price Today: फिर चमका सोना-चांदी, 10 जुलाई को बढ़ गए दाम, खरीदारी से पहले जान लें नया रेट
Gold- Silver Price Today 10 July 2026: आज सोने थोड़ा महंगा हुआ है. सोना बढ़कर 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, चांदी भी मामूली बढ़त के साथ 2.26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई है.
Gold- Silver Price Today 10 July 2026: आपके घर में अगर शादी- फंक्शन या तीज- त्योहार है और आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं आज का रेट जरूर देख लें. सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 10 जुलाई को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. मतलब कि पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोने के भाव में करीब 300 रुपए से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली. वहीं चांदी भी महंगी हुई है और इसका भाव करीब 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. यहां से आप सोने और चांदी दोनों के ही शहर अनुसार रेट देख सकते हैं.
आज 24K, 22K, 18K सोने का भाव-
|दिल्ली
|143390
|131450
|107580
|मुंबई
|143240
|131300
|107430
|कोलकाता
|143240
|131300
|107430
|चेन्नई
|144220
|132200
|110400
|पटना
|143290
|131350
|107480
|लखनऊ
|143390
|131450
|107580
|मेरठ
|143390
|131450
|107580
|अयोध्या
|143390
|131450
|107580
|कानपुर
|143390
|131450
|107580
|गाजियाबाद
|143390
|131450
|107580
|नोएडा
|143390
|131450
|107580
|गुरुग्राम
|143390
|131450
|107580
|चंडीगढ़
|143390
|131450
|107580
|जयपुर
|143390
|131450
|107580
|लुधियाना
|143390
|131450
|107580
|गुवाहाटी
|143240
|131300
|107430
|इंदौर
|143290
|131350
|107480
|अहमदाबाद
|143290
|131350
|107480
|वडोदरा
|143290
|131350
|107480
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आज चांदी का क्या है हाल?
आज चांदी की कीमत में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है. 10 जुलाई को चांदी का भाव करीब 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है. बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग का असर सोना और चांदी दोनों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.
क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सुधार, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी की वजह से घरेलू बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है. इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों को सहारा मिलता है.
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इन बातों का रखें ध्यान-
अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत नहीं देखें. सोने में हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और GST भी देखना चाहिए. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.