Gold- Silver Price Today 10 July 2026: आपके घर में अगर शादी- फंक्शन या तीज- त्योहार है और आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं आज का रेट जरूर देख लें. सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 10 जुलाई को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. मतलब कि पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोने के भाव में करीब 300 रुपए से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली. वहीं चांदी भी महंगी हुई है और इसका भाव करीब 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. यहां से आप सोने और चांदी दोनों के ही शहर अनुसार रेट देख सकते हैं.

आज 24K, 22K, 18K सोने का भाव-

दिल्ली 143390 131450 107580 मुंबई 143240 131300 107430 कोलकाता 143240 131300 107430 चेन्नई 144220 132200 110400 पटना 143290 131350 107480 लखनऊ 143390 131450 107580 मेरठ 143390 131450 107580 अयोध्या 143390 131450 107580 कानपुर 143390 131450 107580 गाजियाबाद 143390 131450 107580 नोएडा 143390 131450 107580 गुरुग्राम 143390 131450 107580 चंडीगढ़ 143390 131450 107580 जयपुर 143390 131450 107580 लुधियाना 143390 131450 107580 गुवाहाटी 143240 131300 107430 इंदौर 143290 131350 107480 अहमदाबाद 143290 131350 107480 वडोदरा 143290 131350 107480

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आज चांदी का क्या है हाल?

आज चांदी की कीमत में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है. 10 जुलाई को चांदी का भाव करीब 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है. बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग का असर सोना और चांदी दोनों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सुधार, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी की वजह से घरेलू बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है. इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों को सहारा मिलता है.

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इन बातों का रखें ध्यान-

अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत नहीं देखें. सोने में हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और GST भी देखना चाहिए. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.