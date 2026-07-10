Petrol- Diesel Price Today 10 July 2026: अगर आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने वाले हैं तो सबसे पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट चेक कर लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 10 जुलाई के लिए नई कीमतें जारी कर दी हैं. आज भी देश के ज्यादातर शहरों में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हर शहर का रेट पहले की तरह अलग-अलग बना हुआ है. पेट्रोल-डीजल की कीमतें रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. ऐसे में तेल भरवाने से पहले एक बार रेट चेक करना हमेशा फायदे का सौदा माना जाता है.

शहर अनुसार 10 जुलाई का पेट्रोल- डीजल का भाव-

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये अहमदाबाद 101.70 रुपये 97.84 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये लेह 109.81 रुपये 97.92 रुपये हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये कोहिमा 104.39 रुपये 95.91 रुपये

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हर दिन क्यों बदलते हैं रेट?

भले ही कई दिनों तक कीमतों में बदलाव न दिखे लेकिन तेल कंपनियां रोज सुबह पेट्रोल और डीजल के रेट अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपये की चाल और टैक्स जैसे कई फैक्टर कीमत तय करने में मदद करते हैं.

आपके शहर का रेट अलग क्यों है?

अगर आपने ध्यान दिया हो तो दिल्ली और पटना के पेट्रोल के दाम में काफी अंतर नजर आ रहा है. इसकी वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला VAT, लोकल टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है. इसलिए एक ही दिन अलग-अलग शहरों में अलग- अलग कीमत देखने को मिलती है.

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तेल भरवाने से पहले करें ये काम

अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं या रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो निकलने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर देख लें. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या SMS सेवा से घर बैठे कीमत पता की जा सकती है.