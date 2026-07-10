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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें 10 जुलाई को आपके शहर में क्या है एलपीजी का रेट

LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें 10 जुलाई को आपके शहर में क्या है एलपीजी का रेट

LPG Price Today: आज 10 जुलाई को 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार भी एलपीजी की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Jul 2026 07:13 AM (IST)
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LPG Price Today: जिनके भी घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है वो बुकिंग करने के प्लान में होंगे. ऐसे में सबसे पहले एलीपीजी की रेट लिस्ट चेक करनी चाहिए. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं. इस बार भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी फिलहाल स्थिर ही बने हुए हैं. वैसे तो रोज ही लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि सिलेंडर सस्ता हुआ है या महंगा. इसी बीच यहां से आप आज के गैस सिलेंडर के दाम देख सकते हैं. 

14 किलो घरेलू सिलेंडर का भाव- 

  • दिल्ली- 942
  • नोएडा- 939.50
  • मुंबई- 941.50
  • कोलकाता- 968
  • पटना- 1031.50
  • लखनऊ- 979.50 
  • चेन्नई- 957.50
  • चंडीगढ़- 951.50
  • जयपुर- 945.50
  • हरियाणा- 943.50
  • असम- 991

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19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का भाव- 

  • दिल्ली- 2930
  • नोएडा- 2930
  • मुंबई- 2885.50
  • कोलकाता- 3081.50
  • पटना- 3227
  • लखनऊ- 3052.50 
  • चेन्नई- 3106
  • चंडीगढ़- 2954.50
  • जयपुर- 2957.50
  • हरियाणा- 2932
  • असम- 3173.50

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कब बदलते हैं LPG के रेट?
ऑयल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट बदले जा सकते हैं. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा कीमत जरूर चेक कर लें.

घर बैठे कैसे जानें अपने शहर का रेट?
अगर आप अपने शहर का सटीक LPG रेट जानना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट कीमत देख सकते हैं. वहां हर शहर के हिसाब से अपडेटेड रेट बताए गए हैं. फिलहाल, 10 जुलाई को तो उपभोक्ताओं को कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG Price
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