LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें 10 जुलाई को आपके शहर में क्या है एलपीजी का रेट
LPG Price Today: आज 10 जुलाई को 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार भी एलपीजी की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
LPG Price Today: जिनके भी घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है वो बुकिंग करने के प्लान में होंगे. ऐसे में सबसे पहले एलीपीजी की रेट लिस्ट चेक करनी चाहिए. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं. इस बार भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी फिलहाल स्थिर ही बने हुए हैं. वैसे तो रोज ही लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि सिलेंडर सस्ता हुआ है या महंगा. इसी बीच यहां से आप आज के गैस सिलेंडर के दाम देख सकते हैं.
14 किलो घरेलू सिलेंडर का भाव-
- दिल्ली- 942
- नोएडा- 939.50
- मुंबई- 941.50
- कोलकाता- 968
- पटना- 1031.50
- लखनऊ- 979.50
- चेन्नई- 957.50
- चंडीगढ़- 951.50
- जयपुर- 945.50
- हरियाणा- 943.50
- असम- 991
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19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का भाव-
- दिल्ली- 2930
- नोएडा- 2930
- मुंबई- 2885.50
- कोलकाता- 3081.50
- पटना- 3227
- लखनऊ- 3052.50
- चेन्नई- 3106
- चंडीगढ़- 2954.50
- जयपुर- 2957.50
- हरियाणा- 2932
- असम- 3173.50
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कब बदलते हैं LPG के रेट?
ऑयल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट बदले जा सकते हैं. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा कीमत जरूर चेक कर लें.
घर बैठे कैसे जानें अपने शहर का रेट?
अगर आप अपने शहर का सटीक LPG रेट जानना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट कीमत देख सकते हैं. वहां हर शहर के हिसाब से अपडेटेड रेट बताए गए हैं. फिलहाल, 10 जुलाई को तो उपभोक्ताओं को कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है.
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