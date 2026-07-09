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हिंदी न्यूज़बिजनेसRupee Rise: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच 'दबंग' बना भारतीय रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को धोया

Rupee Rise: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच 'दबंग' बना भारतीय रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को धोया

Rupee Rise: यूएस-ईरान के बीच दोबारा से युद्ध शुरू हो गया है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो रहा है. इसी बीच भारतीय रुपये ने मजबूती दिखाई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Jul 2026 11:42 PM (IST)
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Rupee Rise Against US Dollar: फरवरी से शुरू हुई यूएस और ईराप के बीच की जंग, जिस पर कुछ दिन पहले 60 दिनों का युद्धविराम लगा था, व अब दोबारा से शुरू हो गया है. युद्धविराम के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी लेकिन अब एक बार फिर से जंग शुरू होने से तनाव बढ़ गया है. इसी बीच जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपये ने अपना दबदबा बनाया है.

रुपया हुआ मजबूत
दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर में मजबूती आई है. इसी बीच गुरुवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत होकर 95.47 पर बंद हुआ. हालांकि दिन की शुरुआत रुपये के लिए कमजोर रही. रुपया 95.52 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 4 पैसे कमजोर था.

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उतार- चढ़ाव रहा जारी
कारोबार के दौरान ये 95.28 से 95.58 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा और आखिर में 95.47 पर बंद हुआ. इससे पहले बुधवार को रुपया 52 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 95.48 पर बंद हुआ था. इसे लेकर एनालिस्ट का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संभावित हस्तक्षेप और सरकारी बैंकों द्वारा डॉलर बेचने से रुपये को सहारा मिला है. हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर की मजबूती अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं.

इस बीच, दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.01% बढ़कर 100.77 पर पहुंच गया. वहीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.46% बढ़कर 78.40 डॉलर प्रति बैरल के करीब रही. घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स 238.22 अंक चढ़कर 76,741.82 पर और निफ्टी 80.75 अंक बढ़कर 23,962.80 पर बंद हुआ.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Jul 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
Dollar Vs Rupee Rupee Rise News
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