Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 24 नवंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,22,743 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,24,191 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

24 नवंबर की सुबह 10:30 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,22,749 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1440 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,23,300 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,52,989 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,53,913 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 1160 रुपए की गिरावट है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,280 रुपए

22 कैरेट - 1,14,850 रुपए

18 कैरेट - 94,000 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,130 रुपए

22 कैरेट - 1,14,700 रुपए

18 कैरेट - 93,850 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,670 रुपए

22 कैरेट - 1,15,200 रुपए

18 कैरेट - 96,100 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,130 रुपए

22 कैरेट - 1,14,700 रुपए

18 कैरेट - 93,850 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,180 रुपए

22 कैरेट - 1,14,750 रुपए

18 कैरेट - 93,900 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,280 रुपए

22 कैरेट - 1,14,850 रुपए

18 कैरेट - 94,000 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,180 रुपए

22 कैरेट - 1,14,750 रुपए

18 कैरेट - 93,900 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,130 रुपए

22 कैरेट - 1,14,700 रुपए

18 कैरेट - 93,850 रुपए

भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में सोने और चांदी की कम हुई कीमतों से लोगों के चेहर खिल गए हैं. बाजार जानकारों ने उम्मीद जताई हैं कि, शादी सीजन में सोने की मांग बढ़ सकती है.

