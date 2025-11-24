Stock Market Today: शेयर बाजार की संभली हुई शुरुआत! सेंसेक्स 137 अंक उछला, निफ्टी 26,113 के पार
शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. सेंसेक्स 88 अंक की तेजी के साथ 85,320 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 54 अंक की उछाल के साथ 26,122 के लेवल पर ओपन हुआ.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 24 नवंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 88.12 अंक या 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,320.04 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 54.65 अंक या 0.21 फीसदी की उछाल के साथ 26,122.80 के लेवल पर ओपन हुआ.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 137 अंक की तेजी के साथ 85,368 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 37 अंक उछलकर 26,105 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन
बीएसई के टॉप लूजर
इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावरग्रिड, भारती एयरटेल
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
शुक्रवार 21 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 400.76 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,231.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 124.00 अंक या 0.47 फीसदी फिसलकर 26,068.15 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट, आईटीसी और टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और इटरनल रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्ती आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.
वहीं निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में उछाल देखने को मिला था. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 13 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 17 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
टॉप हेडलाइंस
