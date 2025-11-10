शादी सीजन से पहले लौटी सोने की चमक, जानें 10 नवंबर को आपके शहर का ताजा रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार,10 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,21,768 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,21,607 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

10 नवंबर की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,22,475 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1400 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,22,496 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,50,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,49,540 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 2700 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,370 रुपए

22 कैरेट - 1,13,100 रुपए

18 कैरेट - 92,570 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए

22 कैरेट - 1,12,950 रुपए

18 कैरेट - 92,420 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,480 रुपए

22 कैरेट - 1,14,100 रुपए

18 कैरेट - 95,150 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए

22 कैरेट - 1,12,950 रुपए

18 कैरेट - 92,420 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,270 रुपए

22 कैरेट - 1,13,000 रुपए

18 कैरेट - 92,470 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,370 रुपए

22 कैरेट - 1,13,100 रुपए

18 कैरेट - 92,570 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,270 रुपए

22 कैरेट - 1,13,000 रुपए

18 कैरेट - 92,470 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए

22 कैरेट - 1,12,950 रुपए

18 कैरेट - 92,420 रुपए

शादियों के सीजन की शुरुआत इस महीने से हो रही है. शादियों में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. हालांकि, 10 नवंबर को इस बहुमूल्य धातु में तेजी देखने को मिल रही है.

