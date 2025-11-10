हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशादी सीजन से पहले लौटी सोने की चमक, जानें 10 नवंबर को आपके शहर का ताजा रेट

शादी सीजन से पहले लौटी सोने की चमक, जानें 10 नवंबर को आपके शहर का ताजा रेट

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,21,768 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार,10 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,21,768 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,21,607 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

10 नवंबर की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,22,475 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1400 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,22,496 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

वहीं, शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,50,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,49,540 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 2700 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.  

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,370 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,100 रुपए 
18 कैरेट - 92,570 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए 
22 कैरेट - 1,12,950 रुपए 
18 कैरेट - 92,420 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,480 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,100 रुपए 
18 कैरेट - 95,150 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए 
22 कैरेट - 1,12,950 रुपए 
18 कैरेट - 92,420 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,270 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,000 रुपए 
18 कैरेट - 92,470 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,370 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,100 रुपए 
18 कैरेट - 92,570 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,270 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,000 रुपए 
18 कैरेट - 92,470 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,220 रुपए 
22 कैरेट - 1,12,950 रुपए 
18 कैरेट - 92,420 रुपए

शादियों के सीजन की शुरुआत इस महीने से हो रही है. शादियों में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. हालांकि, 10 नवंबर को इस बहुमूल्य धातु में तेजी देखने को मिल रही है. 

यह भी पढ़ें: शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 220 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,550 के पार

Published at : 10 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Silver Price Mcx
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
इंडिया
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
स्पोर्ट्स
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
इंडिया
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
स्पोर्ट्स
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget