शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 220 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,550 के पार
शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. सेंसेक्स 18 अंक की गिरावट के साथ 83,198 तो वहीं निफ्टी 50 11 अंक की तेजी के साथ 25,503 पर ओपन हुआ.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 10 नवंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. कारोबारी दिन की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स लाल निशान तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.
हालांकि, मार्केट ओपन के कुछ ही देर बाद बीएसई सेंसेक्स हरे निशान पर कारोबार करने लगी. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 18.08 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,198.20 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 11.20 अंक या 0.04 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,503.50 अंक पर ओपन हुआ था.
9:25 बजे तक, सेंसेक्स 207 अंक की तेजी के साथ 84,423 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 40 अंक की उछाल के साथ 25,533 पर ट्रेड कर रहा था. बीसीई बॉस्केट से 20 शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे, वहीं 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी.
बीएसई के टॉप गेन
एशियन पेंट, टाइटन, एचसीएल टेक, आईटीसी
बीएसई के टॉप लूजर
पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, इटरनल
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
शुक्रवार 7 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 25,492.30 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और अडानी पोर्ट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, भारती एयरटेल, टेक महिन्द्रा, रिलायंस, एचसीएल टेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी ऑटो और निफ्टी नेक्सट 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. वहीं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
