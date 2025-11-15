फिर चमकेगा सोना! कीमतों में 20 फीसदी तक की तेज बढ़त संभव, जानें एक्सपर्ट की राय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Prediction: घरेल फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार, 14 नवंबर को इन दोनों ही बहुमूल्य धातुओं के कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को लगभग 3300 रुपए टूट गया था.

वहीं, चांदी भी करीब 6900 रुपए फिसल गई. ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल आ रहा है कि, क्या सोने की कीमतों में उछाल आएगा या इसकी कीमतें कम होंगी. मनीकंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में आने वाले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है.

बाजार जानकारों का क्या है मानना?

लक्ष्मी डायमंड्स के चेयरमैन और एमडी चेतन मेहता ने मंनीकंट्रोल को बताया कि, आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक और निवेशक सोने की खरीदारी जारी रख सकते हैं. जिसके कारण सोने की कीमतों में तेजी आने की संभावना है.

बतौर मेहता, दिवाली के बाद गोल्ड के दाम 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गए है और उन्हें पूरा भरोसा है कि, गोल्ड के दाम अभी और ऊपर जाएंगे. उन्होंने 10 से 20 प्रतिशत की तेजी का अनुमान बताया है.

लोग पुराना सोना कर रहें एक्सचेंज

चेतन मेहता ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, इस बार सोना खरीदारी में एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. लोग बड़ी मात्रा में पुराने सोने को एक्सचेंज कर रहे हैं. बतौर मेहता, दिवाली सीजन की खरीदारी में करीब 40-50 प्रतिशत गोल्ड बिक्री का हिस्सा एक्सचेंज गोल्ड का था. हालांकि, उन्होंने मौजूदा तिमाही में इसके 20-25 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है.

साथ ही लोग गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा गोल्ड निवेश में पैसा लगा रहे हैं. मेहता ने कहा कि, शादी सीजन में इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है. चेतना मेहता ने डायमंड्स पर जानकारी देते हुए बताया कि, छोटे और मिड-वेट डायमंड्स की मांग मजबूत बनी हुई है. वहीं, सॉलिटेयर की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है.

