(Source: ECI | ABP NEWS)
सपनों का घर खरीदने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान
घर, दुकान और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको इन बातों पर फोकस करना चाहिए.
Property Buying Tips: भारत में टियर 1 शहरों के साथ-साथ आज टियर-2 और टियर-3 शहरों में घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं. लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा कर एक घर खरीद रहे हैं. प्रॉपर्टी की कीमतें करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है. ऐसे में घर, दुकान और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. जिससे आपको भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े.
रियल एस्टेट मार्केट में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है. एक अंडर कंस्ट्रक्शन और दूसरी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी. रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में घर बने हुए होते हैं और आप घर खरीदने के तुरंत बाद नए घर में शिफ्त हो सकते हैं. बहुत से लोग यह विकल्प चुनना पसंद करते हैं. अगर आप भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है
रियल एस्टेट जानकारों के अनुसार, घर जितने पुराने होते हैं उनकी कीमत नए प्रॉपर्टी की तुलना में कम हो सकती है. इसलिए प्रॉपर्टी की उम्र के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए. इसके लिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आस-पास के लोगों और प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं. जानकारी पुख्ता करने के बाद ही घर खरीदने का विचार करना चाहिए.
प्रॉपर्टी के मालिक के बारे में लें जानकारी
रियल एस्टेट मार्केट में अक्सर ही लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं. प्रॉपर्टी डीलर और खरीदारों के बीच विवाद होता रहता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी के मालिकाना हल की जानकारी लेनी चाहिए. इसके लिए प्रॉपर्टी पेपर लेकर रेवेन्यू ऑफिस जाकर आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि, यह घर किसके नाम पर रजिस्ट्रर है.
सुविधाओं के लें जानकारी
घर खरीदने से पहले उस इलाके की बुनियादी सुविधाओं की जांच जरूर करें. बिजली, पानी की स्थिति कैसी है और सप्लाई नियमित मिलती है या नहीं, इन बातों का पता लगाए.
साथ ही आसपास मार्केट, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए. जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े.
यह भी पढ़ें: सरकार ने पासपोर्ट को कर दिया हाई-टेक! जानें आपके पुराने Passport का क्या होगा?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL