PAN से TDS तक, फॉर्म 16 मिलते ही ITR फाइल करने की न करें जल्दबाजी, चेक करें जरूरी बातें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसITR Filing: PAN से TDS तक, फॉर्म 16 मिलते ही आईटीआर फाइल करने की न करें जल्दबाजी, चेक करें जरूरी बातें

ITR Filing: PAN से TDS तक, फॉर्म 16 मिलते ही आईटीआर फाइल करने की न करें जल्दबाजी, चेक करें जरूरी बातें

ITR Filing: ITR भरते समय सिर्फ फॉर्म 16 पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स को PAN, TDS और अन्य आय की जानकारी भी जांच लेनी चाहिए. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 21 Jun 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फॉर्म 16 के अलावा अन्य आय भी रिपोर्ट करें।

ITR Filing: आमतौर पर सैलरी कर्मचारी के लिए फॉर्म 16 बड़ा अहम होता है. ज्यादातर लोग हर साल फॉर्म 16 संदेश मिलने पर राहत की सांस लेते है. इसमें हमारी सैलरी का हिसाब, टैक्स कटौती और कर्मचारी की ओर से गणित तैयार किया जाता है और हमें लगता है कि सही दस्तावेज़ अपलॉड के साथ हमारा आसानी से ITR फाइल हो गया है. लेकिन यह भाव महंगा साबित हो सकता है. असल में टैक्सपेयरों को आम गलतियों के बारे में समझना होगा. जिसमें कुछ यह मौजूद है. 

फ़ॉर्म 16 पढ़ना ही काफी नहीं समझना भी जरूरी 

सबसे दिलचस्प बात यह कि कई कर्मचारी फ़ॉर्म 16 को एक ही दस्तावेज़ मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.  एक्सपर्ट मृणाल मेहता के अनुसार, टैक्सपेयर्स को फ़ॉर्म 16 को दो अलग-अलग दस्तावेज़ों के तौर पर देखना चाहिए. 'पार्ट A, टरेसिस पोर्टल से जेनरेट हुआ टीडीएस सर्टिफ़िकेट है, जबकि पार्ट B एम्प्लॉयर की ओर से तैयार किया गया एक बाध्यकारी है. जिसमें सैलरी की जानकारी और टैक्स की गणना का हिसाब होता है'.

इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना

PAN, असेसमेंट ईयर और सैलरी के आंकड़ों की जांच

यह सुनने में बड़ा सरल लग सकता है लेकिन जानकारों के मुताबिक,  यह उपभोक्ताओं की ओर से नजरअंदाज किए जाना वाला विषय है.  एक्सपर्ट अनीता बसुर ने कहा कि कर्मचारियों को यह जांच लेना चाहिए कि पैन, असेसमेंट ईयर, ग्रॉस सैलरी और टीडीएस के आंकड़े सही-सही दिख रहे हैं या नहीं. मिसाल के तौर पर रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पता चले कि आपका PAN गलत दर्ज हो गया था. हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर की ओर से काटा गया टैक्स आपके अकाउंट से ठीक से लिंक न हो पाए, जिससे आपके टैक्स क्रेडिट पर असर पड़ सकता है.

TDS न सिर्फ़ कटा हो, बल्कि जमा हो सुनिश्तित करें 

बेहद महत्वपूर्ण बात कि कई टैक्सपेयर सिर्फ़ यह देखते हैं कि उनकी सैलरी से टैक्स काटा गया है या नहीं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि क्या एम्प्लॉयर ने वह टैक्स सरकार के पास जमा किया है या नहीं. साथ ही अगर TDS काटा तो गया है लेकिन जमा नहीं किया गया है, तो उसका क्रेडिट 'फॉर्म 26AS' में नहीं दिखेगा.  इसका मतलब है कि टैक्सपेयर रिटर्न भरते समय उसका क्लेम नहीं कर पाएगा. 

उस आय को न भूलें जो फ़ॉर्म 16 में नहीं दिखती है

मेहता ने कहा, यह शायद सैलरी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी गलतफहमी है. कई लोग मानते हैं कि यदि फॉर्म 16 सही है, तो रिटर्न पूरा हो गया है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. आगे कहा 'फॉर्म 16 सैलरी और TDS का सर्टिफ़िकेट है, न कि पूरी इनकम का स्टेटमेंट'. ऐसे में सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, फ्रीलांस काम या साइड गिग्स से होने वाली इनकम फॉर्म 16 में नहीं दिख सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर को इन कमाई के बारे में जानकारी नहीं होती है. 

निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!

Published at : 21 Jun 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
ITR File FORM-16 Salaried Employees TDS Credits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ITR Filing: PAN से TDS तक, फॉर्म 16 मिलते ही आईटीआर फाइल करने की न करें जल्दबाजी, चेक करें जरूरी बातें
PAN से TDS तक, फॉर्म 16 मिलते ही ITR फाइल करने की न करें जल्दबाजी, चेक करें जरूरी बातें
बिजनेस
Loan Tips: पर्सनल लोन चाहिए? बैंक के रिजेक्शन से बचना है तो आज ही तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट्स
पर्सनल लोन चाहिए? बैंक के रिजेक्शन से बचना है तो आज ही तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट्स
बिजनेस
Credit Cards Rules: क्या विदेश में रहकर भी मिल सकता है भारतीय क्रेडिट कार्ड? जानिए NRIs के लिए क्या हैं नियम
क्या विदेश में रहकर भी मिल सकता है भारतीय क्रेडिट कार्ड? जानिए NRIs के लिए क्या हैं नियम
बिजनेस
इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना
इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
बिहार
पटना में 22 जून से इस दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, भीषण गर्मी के चलते DM का आदेश
पटना में 22 जून से इस दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, भीषण गर्मी के चलते DM का आदेश
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
भोजपुरी सिनेमा
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
ट्रेंडिंग
Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
राजस्थान
जयपुर: महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
शिक्षा
ISRO URSC Internship 2026 : ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget