हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना

इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना

Millionaires Migration: हेनली 2026 रिपोर्ट के अनुसार, बेहतर सुविधाओं और भविष्य की तलाश में इस साल करीब 1.65 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसने की तैयारी कर रहे हैं.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Henley Wealth Report 2026: दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग है जो अब सिर्फ पैसा और आलीशान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सुविधाओं और भविष्य की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं. करोड़ों-अरबों की संपत्ति रखने वाले कई करोड़पति अब दूसरे देशों में अपना नया ठिकाना बना रहे हैं.

हेनली की अनुमान 2026 के मुताबिक, इस साल करीब 1.65 लाख करोड़पति पैसा, रुतबा और शानदार जिंदगी होने के बावजूद अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट होने जा रहे हैं. अमीरों के देश छोड़ने का ये ट्रेंड दुनियाभर में काफी तेजी से देखने को मिल रहा है. 

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा अमीरों का पलायन

दुनिया में करोड़पतियों के दूसरे देशों में बसने का आंकड़ा पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक...

  • 2026: इस साल 1.65 लाख अमीरों के देश छोड़ने का अनुमान
  • 2025: पिछले साल 1.42 लाख करोड़पति अपना देश छोड़ चुके थे
  • 2024: साल 2024 में 1.34 लाख करोड़पति ने अपना देश छोड़ा
  • 2013: अगर 2013 से तुलना करें तो उस समय यह संख्या करीब 51 हजार ही थी, यानी आज अमीरों के शिफ्ट होने ये संख्या तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है.

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी फिर से धड़ाम! जानें आज दिल्ली से मुंबई तक क्या चल रहा 10 ग्राम गोल्ड का रेट?

UAE बना अमीरों का नया ठिकाना

बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दुनिया भर के अमीरों की पहली पसंद बन चुका है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां की बेहतर लाइफस्टाइल और बिजनेस का माहौल अमीरों को अपनी ओर खींचती हैं.

UAE का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 85.3 बताया जा रहा है, जो इसे सबसे पसंदीदा देशों में शामिल करता है. वहीं अमेरिका का स्कोर 62.3 है. चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका से भी ज्यादा लोग दूसरी नागरिकता और नए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं. 

अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर असर

रईसों के देश छोड़ने के इस ट्रेंड का असर अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई दे रहा है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बाहर जाने वाले अमीरों की संख्या भी बढ़ रही है. ब्रिटेन इस समय अमीरों के देश छोड़ने के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है. हालांकि, ब्रिटेन से बाहर जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या खुद ब्रिटिश नागरिकों की है.

भारतीय अमीर क्यों छोड़ रहे हैं देश?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को लेकर भी कई अहम बातें सामने आई हैं. भारत का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 56.5 बताया गया है. भारतीय अमीरों केदूसरे देशों में जाने के पीछे मुख्य कारणों में पूंजी पर सीमित कंट्रोल और कड़े टैक्स नियम शामिल हैं.

डिफेंस सेक्टर की कंपनी ने साइन की 425 करोड़ की डील, मजबूत होगी देश की नौसेना; शेयर पर भी असर

Published at : 21 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Millionaires Migration Trend Global Wealth People Leaving Countries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना
इस साल 1.65 लाख करोड़पति छोड़ रहे हैं अपना देश, वजह भी जान लीजिए, ये देश होंगे नया ठिकाना
बिजनेस
निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!
निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!
बिजनेस
IPO Alert: शेयर बाजार में मचेगा तहलका, आ रहा 40000 करोड़ का आईपीओ; सेबी के पास DRHP दाखिल
शेयर बाजार में मचेगा तहलका, आ रहा 40000 करोड़ का आईपीओ; सेबी के पास DRHP दाखिल
बिजनेस
Sun Pharma का बड़ा दांव: 271 करोड़ में खरीदने जा रही यह कंपनी, फोकस में रहेंगे शेयर
Sun Pharma का बड़ा दांव: 271 करोड़ में खरीदने जा रही यह कंपनी, फोकस में रहेंगे शेयर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
ऑटो
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget