हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनिवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!

निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह एक AI जनरेटेड फेक वीडियो है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रधानमंत्री मोदी का निवेश प्लेटफॉर्म वाला वीडियो फर्जी है.
  • PIB ने इसे AI जनरेटेड डीपफेक और स्कैम बताया.
  • संदिग्ध लिंक, निजी जानकारी साझा न करने की सलाह.
  • अस्वीकृत प्लेटफॉर्म में निवेश से पहले हमेशा जांच करें.

PIB Fact Check: सोशल मीडिया के इस दौर में सूचनाएं जिस कदर तेजी से फैलती हैं, उसी रफ्तार से भ्रामक और गलत जानकारियां भी लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगातीं. इस क्रम में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक निवेश प्लेटफॅार्म का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

PIB Fact Check ने किया चौंकानेवाला खुलासा

वायरल वीडियो में 'क्वांटम एआई' नाम के एक निवेश प्लेटफॉर्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें मात्र 21000-22000 रुपये के शुरुआती निवेश से हर महीने 3.5 लाख रुपये तक की मोटी कमाई की जा सकती है. भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक विंग PIB Fact Check ने जब इस वायरल वीडियो की जांच की तो पाया कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड डीपफेक वीडियो है. पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इसे ऑनलाइन इंवेस्टमेंट स्कैम करार देते हुए दावे का पूरी तरह से खंडन कर दिया है.  

PIB ने क्या कहा?

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे AI से बनाया गया है. भारत सरकार ने ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या स्कीम को मंजूरी नहीं दी है. संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें और न ही अपनी पर्सनल या फ़ाइनेंशियल जानकारी शेयर करें. इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ऑफिशियल सोर्स से जानकारी वेरिफाई करें. 

फेक खबर की कहां करें शिकायत?

अगर आपको सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़ी कोई भ्रामक जानकारी मिलती है, तो आप इसकी शिकायत सीधे PIB Fact Check को सीधे उनके व्हाट्सऐप नंबर- +91 8799711259 पर या ईमेल factcheck@pib.gov.in भेकर कर सकते हैं.

आजकल डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं. स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इस तरह से किसी आदमी के वीडियो को बनाते हैं, जिससे उसका रंग-रंग, कद-काठी, आवाज, बोलचाल बिल्कुल असली लगे. इस तरह से स्कैमर्स भोले-भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे ठगी करते हैं. 

ये भी पढ़ें:

Sun Pharma का बड़ा दांव: 271 करोड़ में खरीदने जा रही यह कंपनी, फोकस में रहेंगे शेयर 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
PM Modi PIB Fact Check PM Modi Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!
निवेश पर PM मोदी का ऐलान, मिलेंगे 3.5 लाख रुपए? आपके पास भी आ गया मैसेज तो सावधान!
बिजनेस
IPO Alert: शेयर बाजार में मचेगा तहलका, आ रहा 40000 करोड़ का आईपीओ; सेबी के पास DRHP दाखिल
शेयर बाजार में मचेगा तहलका, आ रहा 40000 करोड़ का आईपीओ; सेबी के पास DRHP दाखिल
बिजनेस
Sun Pharma का बड़ा दांव: 271 करोड़ में खरीदने जा रही यह कंपनी, फोकस में रहेंगे शेयर
Sun Pharma का बड़ा दांव: 271 करोड़ में खरीदने जा रही यह कंपनी, फोकस में रहेंगे शेयर
बिजनेस
इन्फ्लुएंसर्स की खुली पोल! Flipkart इवेंट में गिफ्ट हैंपर्स के लिए आपस में भिड़े रील्स बनाने वाले, कटा बवाल
इन्फ्लुएंसर्स की खुली पोल! Flipkart इवेंट में गिफ्ट हैंपर्स के लिए आपस में भिड़े रील्स बनाने वाले, कटा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
ऑटो
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget