ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपटना का टिकट 25 हजार के पार, बड़े शहरों में 227% तक बढ़े फ्लाइट के दाम

पटना का टिकट 25 हजार के पार, बड़े शहरों में 227% तक बढ़े फ्लाइट के दाम

दीपावली और छठ पूजा से पहले हवाई यात्रा का किराया तेजी से बढ़ गया है. अक्टूबर से नवंबर के बीच फ्लाइट टिकट की कीमतें 25 हजार रुपये के पार पहुंच गई हैं तो वहीं डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Oct 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली और छठ देश में दोनों ही पर्व की जमकर धूम रहती है. जिसके लिए बाहर रहने वाले लोग अपने- अपने घर जाते हैं. ऐसे में ट्रेन, फ्लाइट और बस समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के रास्ते व्यस्त रहते हैं. इसी व्यस्तता के बीच अब एयर फेयर भी तेजी से बढ़ गया है. जिसके कारण अब तक जिन लोगों ने टिकट बुक नहीं की है उनको किराया काफी महंगा पड़ सकता है.

कुछ प्रमुख रूट्स जहां पर दीपावली और छठ की ज्यादा धूम रहती है, उन रूट्स का किराया 25 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. बड़े शहरों में 227% तक फ्लाइट के दाम बढ़ गए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम
अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम
बिजनेस
चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी
चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी
बिजनेस
रेपो रेट बढ़ने के साथ HDFC बैंक ने लिया बड़ा फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?
रेपो रेट बढ़ने के साथ HDFC बैंक ने लिया बड़ा फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?
बिजनेस
अनिल अंबानी को सरकार का झटका, रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्पेक्ट्रम रद्द
अनिल अंबानी को सरकार का झटका, रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्पेक्ट्रम रद्द

इन रूट्स का बढ़ा सबसे ज्यादा किराया
दिल्ली से बिहार या मुंबई से बिहार जाने वाले रास्तों पर सबसे ज्यादा रश है. रश के साथ ही इन शहरों से हवाई किराया भी बहुत ज्यादा है. सितंबर के किराये से मुकाबला करें तो नवंबर में फ्लाइट्स की किराया सीधे दोगुना हो गया है. जो यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है. किराया बढ़ाने के कारण एयरलाइंस को इस फेस्टिव सीजन काफी मुनाफा होने वाला है.

पटना-बिहार के रूट्स हैं सबसे व्यस्त
सबसे ज्यादा व्यस्त रूट्स पटना और बिहर के हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा किराया बढ़ा भी है. देखते हैं इन रूट्स पर 6 सितंबर को कितना किराया था और 7 नवंबर को कितना किराया होगा.

हवाई मार्ग 6 सितंबर 7 नवंबर
मुंबई-पटना 7,694 रुपये 25,154 रुपये
बेंगलुरू-पटना 13,190 रुपये 23,795 रुपये
दिल्ली-पटना 6314 रुपये 17,477 रुपये
अहमदाबाद-पटना 8,294 रुपये 22,617 रुपये
हैदराबाद-पटना 8,177 रुपये 18,134 रुपये
चेन्नई-पटना 11,377 रुपये 20,303 रुपये

क्यों बढ़ रहा किराया?
एयर फेयर में तेजी से उछाल ऐसे समय में आया है, जब सरकार पूरी तरह से इस पर निगरानी रख रही है. इस समय देशभर में महंगाई बढ़ रही है, तेजी से ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है. इसी वजह से किराया भी तेजी से बढ़ रहा है. इतना ही नहीं फिलहाल यात्रियों की संख्या बढ़ने और फेस्टिव सीजन का फायदा कंपनियां भी उठा रही है. जहां एक तरफ सरकार ने कीमतों के नियंत्रित रखने की हिदायत दी थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से किराया नियंत्रण के नियमों पर काम करने को कहा है. इसके बावजूद त्यौहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ प्रमुख मार्गों पर टिकट महंगे हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Air Fare Flight Ticket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम
अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम
बिजनेस
चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी
चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी
बिजनेस
रेपो रेट बढ़ने के साथ HDFC बैंक ने लिया बड़ा फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?
रेपो रेट बढ़ने के साथ HDFC बैंक ने लिया बड़ा फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?
बिजनेस
अनिल अंबानी को सरकार का झटका, रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्पेक्ट्रम रद्द
अनिल अंबानी को सरकार का झटका, रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्पेक्ट्रम रद्द
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
क्रिकेट
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ट्रेंडिंग
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget