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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता

बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता

बिहार के बेगूसराय में गंगा की सहायक ढाब नदी में एक नाव पलट गई. इसमें करीब 20 लोग सवार थे, जो परवल बुनाई कर लौट रहे थे. हादसे में 18 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि 2 लोग लापता हैं.

Written By : धनंजय झा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर है. यहां गंगा की सहायक ढाब नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई. नाव पर करीब 20 लोग सवार थे, जो दियारा इलाके से परवल बुनाई करके वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नदी में पलट गई. नाव पलटते ही सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई और कई लोग डूबने लगे.

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद करीब 18 लोग तैरकर किसी तरह नदी से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दो लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, नाव हादसे में चार लोगों घायल हो गए हैं. इलाज के लिए उन्हें बछवाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया है.

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लापता लोगों की तलाश जारी

इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है. वहीं, दोनों लापता लोगों की तलाश और राहत-बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा रजौली गांव के पास की है. 

दरअसल, बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चमथा रजौली गांव के पास यह हादसा उस वक्त हो गया जब दियारा इलाके से परवल बुनाई करके लौट रहे लोगों से भरी नाव अचानक नदी में पलट गई. 

इलाके में दहशत का माहौल

लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाने की प्रक्रिया जारी है. इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, घायल चंदन कुमार और उनके दादा भोला महतो ने बताया कि परवल रोपने के चमथा दियारा गए थे और परवल रोपकर वापस लौट रहे थे इसी दौरान चमथा रजौली बिचली ढाव में जब नाव किनारे पहुंचने वाला था कि अचानक नाव पलट गया और लोग पानी में इधर-उधर बहने लगे.

इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि नाव पलटने से दो लोगों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई. उनकी खोजबीन की जा रही है. फिलहाल, सभी की निगाहें लापता लोगों की तलाश और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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Published at : 29 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
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