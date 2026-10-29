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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली से पहले बढ़ेगी गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें आज का बुकिंग रेट

दीवाली से पहले बढ़ेगी गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें आज का बुकिंग रेट

कमर्शियल सिलेंडर के दाम अक्टूबर महीने की पहली ही तारीख को बढ़ाए गए थे. जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से जस की तस बनी हुई है. अब इसकी कीमतों में बदलाव की आशंका है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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  • आज दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनीं.
  • कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटलों का खर्च बढ़ सकता है.
  • दीवाली पर बढ़ती मांग से गैस सिलेंडर महंगा होने की संभावना.

दीवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में अगर आप फेस्टिव सीजन से पहले गैस सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं, तो रेट चेक करना बहुत जरूरी है. अच्छी बात यह है कि आज 29 अक्टूबर को दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते त्योहारी सीजन में होटलों, रेस्तरां, कैटरिंग बिजनेस चलाने वालों और हलवाइयों का खर्च बढ़ सकता है. अभी अक्टूबर में ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. 

आज कितनी है कीमत?

गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,810 रुपये है. वहीं, मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत  941.50 रुपये है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 2,764.50 रुपये है. 

शहरवार चेक करें कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,764.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,954.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,100.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,764.00 रुपये
नरसिंहपुर 969.50 रुपये 3,063.50 रुपये
सिंगरौली 972.50 रुपये 3,064.00 रुपये
अलीगढ़ 960.00 रुपये 2,835.00 रुपये

दीवाली से पहले क्यों बढ़ सकते हैं दाम?

दीवाली के दौरान मिठाई की दुकानों, कन्फेक्शनरी, होटलों और रेस्तराओं में काम का बोझ काफी बढ़ जाता है, जिससे अकसर कमर्शियल LPG की खपत भी बढ़ जाती है. इस दौरान घरेलू में भी तरह-तरह के पकवान बनाए जाने के खातिर घरेलू गैस सिलेंडर की भी डिमांड बढ़ जाती है. इस भारी उछाल और तेल कंपनियों द्वारा लागत की भरपाई के चलते दाम बढ़ने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती है.

आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए तेल कंपनियां लागत से कम दाम पर घरेलू गैस सिलेंडर बेचती है. इससे कंपनियों को नुकसान होता है. इसी की भरपाई करने के लिए कंपनियां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ा देती हैं. नतीजतन, गैस की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी इन व्यवसायों की परिचालन लागत (ऑपरेटिंग कॉस्ट) पर सीधा असर डालती है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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