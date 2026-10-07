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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम

अब सर्फ-साबुन भी महंगे, HUL ने Surf Excel, Rin और Wheel के बढ़ाए दाम

खाने- पीने के सामानों के साथ ही अब कपड़े धोना भी महंगा पड़ने वाला है. क्योंकि HUL ने अक्टूबर के महीने में डिटरजेंट पाउडर की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. जिससे जनता का कपड़े धोना महंगा हो जाएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Oct 2026 06:49 PM (IST)
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देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाने- पीने के सामानों के साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है. हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने अपने पॉपुलर डिटरजेंट ब्रांड व्हील, सर्फ एक्सेल और रिन के कई पैकेट के दाम अक्टूबर में फिर से बढ़ा दिए हैं.

कंपनी ने अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत में 2.2% से 7.1% तक की बढ़ोतरी कर दी है. खास बात ये है कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स के दाम इस साल दूसरी, तीसरी या चौथी बार बढ़ाए गए हैं.

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कितने बढ़े डिटरजेंट पाउडर के दाम?
कंपनी ने व्हील पाउडर की 1 किलो पैकेट की कीमत 90 रुपये से बढ़ाकर 93 रुपये कर दी है. वहीं 500 ग्राम का पैकेट 46 रुपये से बढ़कर 47 रुपये का कर दिया है. 

तो वहीं सर्फ एक्सेल ईजी वॉश का 1 किलो पैकेट अब 172 रुपये का हो गया है, जो पहले 167 रुपये का था. इसके साथ ही 500 ग्राम पैकेट की कीमत 85 रुपये से बढ़ाकर 87 रुपये कर दी गई है.

इसके अलावा रिन आला के 500ml के पैक की कीमत 90 रुपये से बढ़ाकर 95 रुपये कर दी है. रिन पाउडर का 1 किलो का पैकेट अब 123 रुपये का हो गया है. जो पहले 120 रुपये का था. वहीं 500 ग्राम पैकेट की कीमत 61 रुपये से बढ़ाकर 63 रुपये कर दी गई है.

कई बार बढ़ी हैं इस साल कीमतें
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब HUL ने अपने डिटरजेंट प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा किया है. इससे पहले कंपनी व्हील पाउडर की कीमत को 10 रुपये तक बढ़ा चुकी है. तो वहीं सर्फ एक्सेल की कीमतों में भी इस साल करीब 11 रुपये का इजाफा हुआ है. रिन की कीमतों में भी इस साल तेजी से इजाफा हुआ है.

जनता पर पड़ेगा असर
व्हील, रिन और सर्फ एक्सेल रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट हैं. इसलिए इनकी कीमत बढ़ने का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ सकता है. खासकर उन परिवारों पर ज्यादा असर होगा जो नियमित रूप से बड़े पैक खरीदते हैं. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कपड़े धोने के सामान पर घर का खर्च थोड़ा और बढ़ सकता है.

क्यों बढ़ रहे बार-बार दाम?
बता दें कि डिटर्जेंट की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह कच्चे माल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है. उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक, पाम ऑयल की कीमत करीब 20-30% तक बढ़ी है. इसके अलावा पैकेजिंग की लागत में भी करीब 50% तक बढ़ोतरी हुई है. कच्चे तेल की ऊंची कीमत और मिडिल ईस्ट में तनाव का भी लागत पर असर पड़ा है.

ये भी पढ़ें: चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Surf Excel Hindustan Unilever Limited Rin Detergent Price Hike
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