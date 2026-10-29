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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल जिगाना पिस्टल अमृतसर से 2.50 लाख रुपये में खरीदी गई थी.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 29 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में जांच के दौरान हथियारों की खरीद से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग में इस्तेमाल की गई जिगाना पिस्टल अमृतसर से 2.50 लाख रुपये में खरीदी गई थी. इसके साथ 20 राउंड गोलियां भी लाई गई थीं. पुलिस अब हथियारों की सप्लाई करने वाले शख्स की पहचान करने और इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

सूत्रों के अनुसार, बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित के निर्देश पर आरोपियों ने अमृतसर से पिस्टल और गोलियों का इंतजाम किया था. हथियार खरीदने के लिए 2.50 लाख रुपये दिए गए थे. जांच में सामने आया है कि आरोपी कुणाल, सुमित और जतिन पैसे लेकर सीधे अमृतसर पहुंचे थे. वहां उन्होंने एक अज्ञात जगह से पिस्टल और गोलियां लीं.

पैसे रखकर हथियार लेकर लौटे आरोपी

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने अमृतसर में जिस अज्ञात जगह से हथियार और गोलियां ली थीं, उसी जगह पर खरीद के लिए लाए गए पैसे रख दिए थे. हालांकि, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें हथियार और गोलियां उपलब्ध कराने वाला शख्स कौन था. क्राइम ब्रांच इस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि हथियारों की खरीद और सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपियों का हथियार मुहैया कराने वाले व्यक्ति से संपर्क कैसे हुआ और इस सौदे में कौन-कौन शामिल था. फिलहाल, अमृतसर में हथियार उपलब्ध कराने वाले शख्स की पहचान जांच का अहम हिस्सा बनी हुई है.

फायरिंग मामले में हथियारों की सप्लाई पर फोकस

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. अब जिगाना पिस्टल की खरीद और उसे मुंबई तक पहुंचाने से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल, मामले में जांच जारी है. हथियारों की सप्लाई करने वाले शख्स की पहचान और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी सामने आने के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं.

क्या है मामला?

बता दें कि 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी. वो फुटबॉल खेलकर अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी तीन लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया. हालांकि, इस घटना में टाइगर को कोई गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित रहे. इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Oct 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
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