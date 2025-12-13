न मिलेगा DA और न मिलेगा 8वें पे कमीशन का लाभ! वायरल मैसेज से परेशान केंद्रीय कर्मचारी

DA Hike News: सोशल मीडिया ऐप WhatsApp पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कुछ खास फायदों को खत्म करने का फैसला किया है. WhatsApp मैसेज में कहा गया है कि यह बदलाव फाइनेंस एक्ट 2025 का हिस्सा है.

मैसेज में दावा किया गया है कि नए नियम के तहत पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी या भविष्य के पे कमीशन में से कोई फायदा नहीं मिलेगा. इन्हीं में से एक आने वाला 8वां पे कमीशन भी शामिल है. इस मैसेज के वायरल होने के बाद जाहिर तौर पर केंद्रीय कर्मचारी टेंशन में हैं. अब इसे लेकर सरकार ने सफाई दी है. आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है?

सरकार ने बताया क्या है सच

PIB फैक्ट चेक अपने ऑफिशियल X अकाउंट में इस वायरल मैसेज को फेक बताया है और इसमें किए जा रहे दावे का भी खंडन किया है.

PIB ने X पर लिखा, "क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत DA हाइक और पे कमीशन के फायदे मिलने बंद हो जाएंगे? WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और पे कमीशन रिवीजन जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं."

PIB फैक्ट चेक ने इसे साफ तौर पर एक फर्जी दावा बताया है. सरकार की तरफ से साफ-साफ कह दिया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA हाइक या पे कमीशन से जुड़े लाभ खत्म नहीं किए गए हैं.

🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️



A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025

बिल्कुल न करें भरोसा

PIB ने X पर यह भी लिखा, "CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत व्यवहार के लिए नौकरी से निकाला जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब्त कर लिए जाएंगे." सरकार के इसी फैसले को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. सरकार ने नागरिकों से ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम से सावधान रहने की अपील की और लोगों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने और भरोसा करने और शेयर करने से पहले जानकारी को वेरिफाई करने की सलाह दी है.

