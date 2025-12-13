Multibagger Penny Stock: पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री (Integrated Industries) अब मल्टीबैगर बन चुका है. पिछले कुछ सालों ने इसने अपने निवेशकों को छप्पड़फाड़ रिटर्न देकर मालामाल बना दिया है. बीते 5 सालों ने स्टॉक ने 60,380 परसेंट की बढ़त हासिल की है. इसके लिए सिर्फ 0.05 रुपये का शेयर अब 30 रुपये के पार चला गया है. इस हिसाब से अगर देखें तो 5 साल पहले स्टॉक में किया गया 1 लाख रुपये का निवेश आज बढ़कर 6 करोड़ से भी अधिक हो गया है.

कम समय में भी कराया मुनाफा

हालांकि, इस पेनी स्टॉक की यह तेजी सिर्फ लॉन्ग टर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म में भी इसने मुनाफा कराया है. पिछले 1 महीने में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों में 28 परसेंट तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि स्टॉक ने पिछले तीन महीनों में 63 परसेंट और पिछले छह महीनों में 25 परसेंट का रिटर्न दिया है. हालांकि, बीते 1 साल में स्टॉक में लगभग 6 परसेंट की गिरावट भी आई है, जो इसकी तेज बढ़ोतरी के साथ उतार-चढ़ाव के दौर को भी दिखाता है.

प्रेफरेंशियल बेसिस पर वारंट जारी करेगी कंपनी

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जिसे पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था - ने हाल ही में अपने शेयरहोल्डर्स को बताया कि वह 3 जनवरी, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाएगी. 11 दिसंबर, 2025 को जारी किए गए नोटिस में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में बताया गया है- वारंट का एक बड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और कंपनी का नाम बदलने का प्रस्ताव.

कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस पर 4,06,00,000 वारंट जारी करने के लिए मंजूरी मांग रही है. हर वारंट की कीमत 28.25 रुपये है, जिसमें 27.25 रुपये का प्रीमियम शामिल है और इसे अलॉटमेंट के 18 महीनों के अंदर एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है. वारंट की कीमत का कम से कम 25 परसेंट (7.06 रुपये) पहले ही देना होगा और बाकी रकम कन्वर्जन के समय देनी होगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

