Elon Musk SpaceX IPO: देश के सबसे बड़े कारोबारी इलॉन मस्क की अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने अपने IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के शेयर की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर तय की है. कंपनी 55.56 करोड़ शेयर जारी कर करीब 75 अरब डॉलर जुटाने की प्लानिंग कर रही है. इस कीमत पर स्पेसएक्स की टोटल वैल्युएशन करीब 1.77 ट्रिलियन डॉलर (भारतीय रुपये के हिसाब से करीब 177 लाख करोड़ डॉलर) हो जाएगी.

अगर ये IPO सफल रहता है, तो ये अब तक में इतिहास का सबसे बड़ा IPO बन सकता है. इससे पहले साल 2019 में सऊदी अरामको ने 29.4 अरब डॉलर जुटाकर रिकॉर्ड बनाया था.

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इलॉन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर?

कंपनी के इस IPO के बाद भी इलॉन मस्क कंपनी में करीब 50% के हिस्सेदार बने रहेंगे. विशेष वोटिंग अधिकार वाले शेयरों की वजह से कंपनी पर उनका नियंत्रण भी बरकरार रहेगा. ऐसे में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि IPO के बाद स्पेसएक्स में इलॉन मस्क की पार्टनरशिप की कीमत करीब 841 अरब डॉलर हो सकती है. वहीं, उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी टेस्ला (Tesla) में मौजूद पार्टनरशिप की कीमत करीब 300 अरब डॉलर आंकी जा रही है. ऐसे में उनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.

अगर ऐसा होता है, तो इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति बन जाएंगे.

इन अरबपतियों को पछाड़ देंगे मस्क

अगर ऐसा हो जाता है तो इलॉन मस्क दुनिया के कई सारे अरबपतियों जैसे लारी पेज, सर्जी ब्रिन, लारी एलिसन और जैफ बेजोस को भी सम्पत्ति के मामले में मात दे देंगे.

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अगले हफ्ते शेयर बाजार की लिस्ट में आएगी SpaceX

बता दें कि स्पेसएक्स का IPO अगले हफ्ते शेयर बाजार की लिस्ट में शामिल होने वाला है. ये लिस्टिंग अन्य बड़ी AI कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल सकती है. AI क्षेत्र की कंपनियां एंथ्रोपिक (Anthropic) और ओपनएआई (OpenAI) भी भविष्य में शेयर बाजार में उतर सकती हैं.