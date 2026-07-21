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हिंदी न्यूज़बिजनेसयूपी ने खरीदा सबसे ज्यादा 125 करोड़ लीटर एथेनॉल वाला पेट्रोल, दूसरे नंबर पर कौन? सरकार ने संसद में बताए आंकड़े

यूपी ने खरीदा सबसे ज्यादा 125 करोड़ लीटर एथेनॉल वाला पेट्रोल, दूसरे नंबर पर कौन? सरकार ने संसद में बताए आंकड़े

Ethanol Petrol: देश में एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री लगातार बढ़ रही है. इस बीच सरकार ने संसद में इससे जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें एथेनॉल मिला पेट्रोल खरीदने के मामले में यूपी सबसे आगे रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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  • एथेनॉल मिश्रण कच्चे तेल आयात घटाने, प्रदूषण कम करने को आवश्यक है।

Ethanol Blended Petrol: कुछ समय पहले भले ही पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई हो, लेकिन इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अब आपकी गाड़ियों में  सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है. इसका असर अब एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखने को मिल रहा है. सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े संसद में जारी किए हैं, जिसमें एथेनॉल मिले पेट्रोल खरीदने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है. ये आंकड़ें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हैं. 

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है?

संसद में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यूपी में लगभग 124.98 करोड़ लीटर एथेनॉल मिले पेट्रोल बेचा गया. अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 110.66 करोड़ लीटर के साथ महाराष्ट्र है. वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो 92.18 करोड़ के साथ तमिलनाडु रहा है.

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इस लिस्ट में कौन-कौन से राज्य हैं?

इन राज्यों के अलावा भी कई अन्य राज्यों में भी एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है. इनमें शामिल है...

  • कर्नाटक - 79.24 करोड़ लीटर
  • गुजरात-56.29 करोड़ लीटर
  • राजस्थान-50.70 करोड़ लीटर
  • केरल-49.02 करोड़ लीटर
  • मध्य प्रदेश- 48.58 करोड़ लीटर
  • तेलंगाना-48.49 करोड़ लीटर
  • आंध्र प्रदेश- 42.22 करोड़ लीटर

क्यों बढ़ा रही है सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग?

  • इससे कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम हो सकेगी.
  • साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी.
  • इतना ही नहीं, बल्कि पेट्रोल के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा.
  • इसके साथ मक्का और गन्ने की भी मांग बढे़गी.
  • इसकी मदद से किसानों को अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा.
  • साथ ही किसानों की भी आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Business News Petrol And Diesel Ethanol UTTAR PRADESH
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