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हिंदी न्यूज़बिजनेसMilk Price: मदर डेयरी फिर बढ़ाएगी दूध के दाम? चेयरमैन ने दिया बयान, महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं?

Milk Price: मदर डेयरी फिर बढ़ाएगी दूध के दाम? चेयरमैन ने दिया बयान, महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं?

Milk Price: देश के कई राज्यों में हाल ही में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी, इसी बीच मदर डेयरी ने बताया है कि फिलहाल दूध की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जानिए पूरी जानकारी.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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  • हालांकि, भविष्य में लागत बढ़ने पर कीमतों पर पुनर्विचार संभव होगा।

Mother Dairy Milk Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और सप्लाई चेन पर पड़े असर के बीच हाल ही में देश के कई राज्यों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी. इस बीच भारत की प्रमुख ताजा दूध सप्लाई करने वाली कंपनी मदर डेयरी ने साफ किया है कि फिलहाल दूध की खुदरा कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का कोई इरादा नहीं है. कंपनी ने यह जानकारी मंगलवार को दी. 14 मई को कंपनी ने बढ़ती लागत की आंशिक भरपाई के लिए दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. यह बढ़ोतरी लगभग एक साल के बाद की गई थी.

कंपनी का बयान आया सामने

मदर डेयरी के चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि अभी दूध की सप्लाई स्थिति ठीक है और किसानों से दूध की खरीद भी सामान्य चल रही है, इसलिए अभी कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर फ्यूचर में लागत बढ़ती है और खर्च निकालना मुश्किल होता है तब कीमतों में फिर से विचार किया जा सकता है.

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शाह के मुताबिक, देश में दूध उत्पादन की स्थिति अच्छी है. IMD के सामान्य से कम मॉनसून के पूर्वानुमान के बाद भी चारे की सप्लाई को लेकर बड़ा समस्या की उम्मीद नहीं है. हालांकि, कुछ राज्यों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से इसकी भरपाई की जा सकती है.

दूध उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान

मीनेश शाह ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में देश का दूध उत्पादन पिछले साल के करीब 250 मिलियन टन से बढ़कर 4-6 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इसके साथ ही अगले 10-15 सालों तक डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. मडर डेयरी का कहना है कि पिछले एक साल में दूछ खरीद लागत करीब 6 प्रतिशत बढ़ी है. कंपनी दूध बिक्री से होने वाली कमाई का करीब 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है.

कंपनी का प्रदर्शन और बिजनेस

1974 में शुरू हुई मदर डेयरी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिससे इसका टर्नओवर बढ़कर 20,300 करोड़ रुपये हो गया. यह बढ़त दूध उत्पादों और कुकिंग ऑयल की मजबूत मांग के कारण हुई. कंपनी के पास 9 दूध प्रोसेसिंग प्लांट और 4 बागवानी उत्पाद प्रोसेसिंग प्लांट हैं. तेल के क्षेत्र में यह 16 सहयोगी प्लांटों के जरिए काम करती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Business News MOTHER DAIRY Milk Price Meenesh Shah
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