Gold Price: रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़े सोने के दाम, निवेश या खरीदारी से पहले जान लें जरूरी बातें

Gold Price Hike Today: भारत में बढ़ती महंगाई से इन दिनों हर कोई परेशान है. इसी बीच अब गुरुवार कोएक बार फिर से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवा सुबह करीब साढ़े 11 बजे सोना 690 रुपये बढ़कर 1,59,209 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सोने की कीमतें बढ़ने के साथ ही इसे सुरक्षित निवेश के रूप में एक बार फिर से देखा जाने लगा है. शेयर बाजार पर भी लगातार दबाव बना हुआ है, ऐसे में इससे बेहतर निवेश का विकल्प कोई और नजर नहीं आ रहा है.

सोना महंगा होने की वजह

सोने के आज दामों में बढ़ोतरी के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं. जिसमें से तीन मुख्य कारण यहां आपको बताते हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग इस समय देश में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. दोनों देशों के बीच फरवरी से युद्ध चल रहा है और इसका कोई तोड़ भी नहीं निकल पा रहा है. ऐसे में निवेशकों की चिंता भी बढ़ रही है और वो सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं.

सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते निवेशकों की वजह से भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं. बाजार में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक शेयरों जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों में लगाते हैं. इससे सोने की मांग बढ़ती है और साथ ही साथ दाम भी बढ़ते हैं.

कच्चे तेल के दाम बढ़ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकालने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है. इसका फायदा सोने को मिल रहा है.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि, हाल के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब उनमें फिर से बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. बाजार के कुछ संकेतक बता रहे हैं कि सोने की कीमत आगे और बढ़ सकती है. हालांकि, ये तय करने के लिए कि तेजी लंबे समय तक बनी रहेगी, सोने की कीमत को कुछ महत्वपूर्ण स्तरों से ऊपर बने रहना होगा. अगर ऐसा होता है, तो सोने में और मजबूती देखने को मिल सकती है.

क्या करें निवेशक?

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर निवेश को फैसला नहीं करना चाहिए. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा सोने में रखना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये मुश्किल समय में सुरक्षा देता है. अगर आप अभी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की जगह धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रहेगा.

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