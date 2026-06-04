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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price: रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़े सोने के दाम, निवेश या खरीदारी से पहले जान लें जरूरी बातें

Gold Price: रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़े सोने के दाम, निवेश या खरीदारी से पहले जान लें जरूरी बातें

Gold Rate: गुरुवार को सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अब एक्सपर्ट्स खरीदारों को सतर्क कर रहे हैं. यदि आप भी गोल्ड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जरूरी बातें जान लें.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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Gold Price Hike Today: भारत में बढ़ती महंगाई से इन दिनों हर कोई परेशान है. इसी बीच अब गुरुवार कोएक बार फिर से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवा सुबह करीब साढ़े 11 बजे सोना 690 रुपये बढ़कर 1,59,209 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सोने की कीमतें बढ़ने के साथ ही इसे सुरक्षित निवेश के रूप में एक बार फिर से देखा जाने लगा है. शेयर बाजार पर भी लगातार दबाव बना हुआ है, ऐसे में इससे बेहतर निवेश का विकल्प कोई और नजर नहीं आ रहा है.

सोना महंगा होने की वजह
सोने के आज दामों में बढ़ोतरी के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं. जिसमें से तीन मुख्य कारण यहां आपको बताते हैं.

  • अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग इस समय देश में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. दोनों देशों के बीच फरवरी से युद्ध चल रहा है और इसका कोई तोड़ भी नहीं निकल पा रहा है. ऐसे में निवेशकों की चिंता भी बढ़ रही है और वो सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं.
  • सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते निवेशकों की वजह से भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं. बाजार में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक शेयरों जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों में लगाते हैं. इससे सोने की मांग बढ़ती है और साथ ही साथ दाम भी बढ़ते हैं.
  • कच्चे तेल के दाम बढ़ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकालने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है. इसका फायदा सोने को मिल रहा है.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि, हाल के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब उनमें फिर से बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. बाजार के कुछ संकेतक बता रहे हैं कि सोने की कीमत आगे और बढ़ सकती है. हालांकि, ये तय करने के लिए कि तेजी लंबे समय तक बनी रहेगी, सोने की कीमत को कुछ महत्वपूर्ण स्तरों से ऊपर बने रहना होगा. अगर ऐसा होता है, तो सोने में और मजबूती देखने को मिल सकती है.

क्या करें निवेशक?
विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर निवेश को फैसला नहीं करना चाहिए. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा सोने में रखना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये मुश्किल समय में सुरक्षा देता है. अगर आप अभी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की जगह धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रहेगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 04 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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