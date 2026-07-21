Who is C Vijayakumar: भारतीय आईटी सेक्टर में इस समय HCLTech के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सी. विजयकुमार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. इसका कारण है उनकी रिकॉर्ड तोड़ सैलरी पैकेज. साल 2026 में सी. विजयकुमार को करीब 176.47 करोड़ रुपये का कुल अप्रेजल मिला है, जिसके साथ ही वो भारत के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले आईटी CEO बन गए हैं. ये पैकेज पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 67% ज्यादा है.

कौन हैं सी. विजयकुमार?

सी. विजयकुमार पिछले कई सालों से HCLTech से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की थी और धीरे-धीरे अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए वो उतनी ऊंचाईयों पर पहुंचे. फिर साल 2016 में उन्हें HCLTech का CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया. उनके नेतृत्व में कंपनी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है.

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पैकेज में क्या-क्या है?

विजयकुमार का पूरा पैकेज सिर्फ महीने की सैलरी तक लिमिटेड नहीं है. इसमें बेसिक सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस, भत्ते और सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक बेस्ड इंसेंटिव का है. आईटी कंपनियों में वरिष्ठ अधिकारियों को लंबे समय तक कंपनी से जोड़कर रखने के लिए इस तरह के शेयर आधारित इंसेंटिव दिए जाते हैं. इसी वजह से उनका कुल पैकेज 176 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है.

क्यों मिलती है सबसे ज्याद सैलरी ?

HCLTech ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा काम किया है. कंपनी ने AI, क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और कई बड़े क्लाइंट्स जोड़े हैं. कंपनी के अच्छे काम और लीडरशिप योगदान को देखते हुए बोर्ड ने विजयकुमार के वेतन और स्टॉक इंसेंटिव में बढ़ोतरी की. इसी के बाद वह TCS, Infosys, Wipro और Tech Mahindra जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के ज्यादा सैलरी पाने वाले साईओ बन गए.

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HCLTech में विजयकुमार क्या करते हैं?

विजयकुमार ने HCLTech के कारोबार को दुनिया के कई देशों में बढ़ाया है. कंपनी ने AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और इंजीनियरिंग सर्विसेज में बड़े निवेश किए हैं. आज HCLTech दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है और लाखों ग्राहकों के साथ काम कर रही है. जब किसी CEO का पैकेज सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है, तो कर्मचारी और निवेशक दोनों के बीच इस पर चर्चा शुरू हो जाती है.