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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीन से लेकर पाकिस्तान, नेपाल से म्यांमार तक हर तरफ घट रहे पेट्रोल के दाम, क्या अब भारत की बारी?

चीन से लेकर पाकिस्तान, नेपाल से म्यांमार तक हर तरफ घट रहे पेट्रोल के दाम, क्या अब भारत की बारी?

Petrol-Diesel Price Down: भारत के कुछ पड़ोसी देशों में जहां पेट्रोल महंगा हुआ है. वहीं, कुछ पड़ोसियों ने अपने यहां दाम कम भी कर दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, चीन और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 04 Jun 2026 02:33 PM (IST)
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Petrol-Diesel Rate: कच्चे तेल के 100 डॉलर से नीचे आने के बाद दुनिया में पेट्रोल की औसत कीमत 147.90 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 145.99 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर आ गई है. वहीं, अगर भारत की बात करें तो यहां पेट्रोल की औसत कीमत करीब 108.71 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है.

वैश्विक औसत ज्यादा होने के बावजूद भारत में कीमतें कम होने की वजह भारतीय तेल कंपनियों का योगदान है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में रेट बढ़ने नहीं दिया. इस दौरान अगर पड़ोसी देशों की बात करें, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार में जून के महीने में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं. 

पड़ोसी देशों में कितने घट गए दाम

देश पेट्रोल की पहले कीमत (INR में)  कितनी हुई कटौती?  अभी ताजा कीमत
पाकिस्तान 139.41 रुपये  8.59 रुपये की कमी 130.82 रुपये 
नेपाल 136.41 रुपये  0.55 रुपये  की कटौती  135.86 रुपये 
चीन  133.47 रुपये  0.66  रुपये की कमी 132.81 रुपये 
म्यांमार  142.54 रुपये  2.34  रुपये की कमी 140.20 रुपये 

रेट कम होने की क्या है वजह? 

दरअसल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले बदलावों का लाभ काफी हद तक तुरंत अपनी जनता को पहुंचाते हैं. पाकिस्तान में हर 15  दिन में पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा की जाती है. यहां सरकार Oil and Gas Regulatory के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड के दामों और डॉलर की कीमत के आधार पर फॉमूला तय करती है. सरकार ने अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 22 रुपये की बड़ी कटौती की है. 

इसी तरह से नेपाल में भी इंडियन ऑयल से हर 15 दिन में मिलने वाली नई प्राइस लिस्ट के आधार पर 'ऑटोमेटिक प्राइसिंग सिस्टम' अपने आप चलता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम या ज्यादा होने पर देश में तेल की कीमतें भी अपने आप कम हो जाती हैं. 

कहां महंगा हुआ पेट्रोल?

बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे कुछ और पड़ोसी देशों में पेट्रोल के रेट अभी बढ़े हुए हैं. बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 109.69 रुपये से बढ़कर 112.68 रुपये पर पहुंच गई है. श्रीलंका में भी कीमत 138.99 रुपये से बढ़कर 142 रुपये पर पहुंच गई है. भूटान में पेट्रोल की कीमत 109.73 रुपये के स्तर पर बनी हुई है. 

भारत में कब कम होगी कीमत? 

भारत में अभी पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. भले ही इन देशों में जून में तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन भारत में रेट लंबे समय से स्थिर बने हुए थे. पिछले महीने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 55% तक चढ़ गई थीं, तब भी स्थानीय बाजारों में रेट नहीं बदले गए. भारतीय तेल कंपनियों ने खुद नुकसान झेलकर कीमतें बढ़ने नहीं दी. अभी ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में कुछ कमी आने पर कंपनियां किश्तों में रेट बढ़ाकर अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर रही है.  

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Petrol Rate Fuel Price Petrol-Diesel INDIA
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