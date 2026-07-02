हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDubai Lottery: किस्मत हो तो ऐसी! दुबई में नौकरी करने गए 2 भारतीयों की लगी लॉटरी, जीते 9.5 करोड़ रुपए

Dubai Lottery: किस्मत हो तो ऐसी! दुबई में नौकरी करने गए 2 भारतीयों की लगी लॉटरी, जीते 9.5 करोड़ रुपए

Dubai Lottery: दुबई में दो भारतीयों की ऐसी किस्मत खुली कि वो देखते ही देखते रातों रात करोड़पति बन गए. दोनों ही शख्स की 9.5 करोड़ रुपये की लॉटरी खुली है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Jul 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

Dubai Lottery: दुबई अपने आप में ही सपनों से भरा शहर है, यहां का नाम लेते ही लोगों के मुंह में केवल एक शब्द आता है वो है 'पैसा'. दुबई में रहने वालों की किस्मत ऐसी चमकती है कि वो रातोंरात मालामाल हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ दो भारतीयों के साथ भी हुआ है. यहां रहने वाले दो भारतीयों की किस्मत ऐसी चमकी कि दोनों रातों- रात करोड़पति बन गए. आइये बताते हैं कैसे.

दुबई के प्रवासी भारतीय बने करोड़पति
दरअसल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले दो भारतीय प्रवासियों ने दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलियनेयर (Dubai Duty Free Millennium Millionaire) ड्रॉ में 1-1 मिलियन डॉलर (करीब 9.52 करोड़ रुपये) का इनाम जीता है. इन दोनों विजेताओं का नाम है महेंदीहसनज और मोहम्मद शिबिल थय्यिल.

ये भी पढ़ें: LPG पर बड़ी खबर, गैस संकट से बिगड़ा सप्लाई चेन का गणित, क्यों कम हो रही सिलेंडरों की मांग?

कौन हैं महेंदीहसनज जमानी?
महेंदीहसनज जमानी ने मिलेनियम मिलियनेयर सीरीज 538 में 1324 नंबर का टिकट खरीदकर ये इनाम अपने नाम किया है. उन्होंने ये टिकट 26 फरवरी को ऑनलाइन खरीदा था. गल्फ न्यूज के मुताबिक खास बात ये है कि खबर लिखे जाने तक उन्हें अपनी जीत की जानकारी भी नहीं दी गई थी. 

मोहम्मद शिबिल ने कब खरीदा था टिकट?
तो वहीं दूसरे विजेता 30 वर्षीय मोहम्मद शिबिल थय्यिल दुबई में रहते हैं और शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन में सेल्स की नौकरी करते हैं. मूल रूप से केरल के रहने वाले थय्यिल अक्टूबर 2025 में दुबई गए थे. उन्होंने 18 जून को ऑनलाइन टिकट खरीदा था और मिलेनियम मिलियनेयर सीरीज 548 में 4832 नंबर के टिकट से 1 मिलियन डॉलर (करीब 9.52 करोड़ रुपये) जीत लिए.

मोहम्मद शिबिल थय्यिल की हाल ही में शादी हुई है. अपनी जीत पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा, 'आपने मेरी जिंदगी बदल दी. ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है. दुबई ड्यूटी फ्री का बहुत-बहुत धन्यवाद'.

ये भी पढ़ें: Flight Ticket: एयर इंडिया ने घटाया किराया, फ्यूल सरचार्ज में की कटौती, जानें किन यात्रियों को मिलेगा फायदा

कब शुरू हुई ये लॉटरी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिलेनियम मिलियनेयर लॉटरी की शुरुआत 1999 में हुई थी. तब से अब तक 273 भारतीय इस योजना में 1 मिलियन डॉलर का इनाम जीत चुके हैं. इन दो जीत के बाद ये संख्या और बढ़ गई है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 02 Jul 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Indians Dubai Lottery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Dubai Lottery: किस्मत हो तो ऐसी! दुबई में नौकरी करने गए 2 भारतीयों की लगी लॉटरी, जीते 9.5 करोड़ रुपए
किस्मत हो तो ऐसी! दुबई में नौकरी करने गए 2 भारतीयों की लगी लॉटरी, जीते 9.5 करोड़ रुपए
बिजनेस
LPG पर बड़ी खबर, गैस संकट से बिगड़ा सप्लाई चेन का गणित, क्यों कम हो रही सिलेंडरों की मांग?
LPG पर बड़ी खबर, गैस संकट से बिगड़ा सप्लाई चेन का गणित, क्यों कम हो रही सिलेंडरों की मांग?
बिजनेस
Flight Ticket: एयर इंडिया ने घटाया किराया, फ्यूल सरचार्ज में की कटौती, जानें किन यात्रियों को मिलेगा फायदा
एयर इंडिया ने घटाया किराया, फ्यूल सरचार्ज में की कटौती, जानें किन यात्रियों को मिलेगा फायदा
बिजनेस
ऑनलाइन शॉपिंग वाले ध्यान दें! Amazon डकार गया रिफंड, लगा जुर्माना, ग्राहक ने ऐसे जीती कानूनी जंग
ऑनलाइन शॉपिंग वाले ध्यान दें! Amazon डकार गया रिफंड, लगा जुर्माना, ग्राहक ने ऐसे जीती कानूनी जंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
महाराष्ट्र
ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी में BJP की सहयोगी दल, 'हमारे संपर्क में TMC के...'
ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी में BJP की सहयोगी दल, 'हमारे संपर्क में TMC के...'
टेलीविजन
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का, वीडियो
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का
आईपीएल 2026
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget