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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel News: पेट्रोल-डीजल महंगा होने से जनता पर नहीं पड़ा फर्क! जून की ईंधन खपत में आया बड़ा उछाल

Petrol-Diesel News: पेट्रोल-डीजल महंगा होने से जनता पर नहीं पड़ा फर्क! जून की ईंधन खपत में आया बड़ा उछाल

Petrol- Diesel News: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते महीने काफी उछाल आया था, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से इसकी खपत में कोई कमी नहीं आई. आइये जानते हैं जून में लोगों ने पेट्रोल- डीजल की कितनी खपत की.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Jul 2026 07:19 PM (IST)
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Petrol-Diesel News: यूएस और ईरान के बीच हुए युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतों में बीते कुछ महीनों में काफी इजाफा हुआ. जिसके कारण आम जनता भी परेशान हुई थी. हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, जिसके चलते उम्मीद है कि अब ईंधन के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी. हालांकि इतने दाम बढ़ने के बाद भी जून में जनता ने पेट्रोल- डीजल की खपत में कोई कमी नहीं की है. आइये बताते हैं कि जून के महीने में कितना पेट्रोल- डीजल लोगों ने इस्तेमाल किया है.

पेट्रोल की खपत होगी कितनी?
हाल ही में पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अपने कुछ आंकड़े जारी किए हैं. जिसके जरिए बताया गया है कि जून में ईंधन की खपत कितनी हुई है. इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, लोगों ने अपने ट्रेवल प्लान्स के चलते काफी ज्यादा ईंधन की खपत की है. जून 206 में पेट्रोल की खपत 3,768 हजार मीट्रिक टन (TMT) रही, जो पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है. इसकी मुख्य वजह निजी वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल और लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी रही.

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डीजल की हुई कितनी खपत?
तो वहीं डीजल की बात करें तो इसकी खपत जून के महीने में 8,552 TMT रही है, जो सालाना आधार पर 5.52% ज्यादा है. इससे ये संकेत मिलता है कि देश में माल ढुलाई, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. जिसके चलते डीजल की खपत भी काफी अच्छी- खासी हुई है.

ATF में दर्ज की गई गिरावट
इतना ही नहीं इसमें ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के आंकड़े भी दिए गए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज के ईंधन की मांग में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जून में इसकी खपत 726 TMT रही, जो पिछले साल के मुकाबले 0.58% कम है. राहत की बात ये है कि 1 जुलाई से तेल कंपनियों ने ATF की कीमत में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है.

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ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब मई के महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 7.5 रुपये बढ़ाए थे. बावजूद इसके ईंधन की मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है. हालांकि अब जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है तो हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी कमी देखने को मिले.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Petrol News Diesel News June Consumption
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