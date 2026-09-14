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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्यों भारतीय कारोबारियों की पहली पसंद है ग्वांगझू? दिल्ली से डायरेक्ट भरें उड़ान

क्यों भारतीय कारोबारियों की पहली पसंद है ग्वांगझू? दिल्ली से डायरेक्ट भरें उड़ान

दिल्ली-ग्वांगझू कि एकदम सीधी उड़ान सेवा 21 सितंबर से फिर शुरू करी जायेगी. छह साल बाद शुरु होने वाली यह सेवा भारतीय कारोबारियों और यात्रियों के लिए अहम है. ग्वांगझू प्रमुख व्यापार व ट्रांजिट हब है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 14 Sep 2026 03:08 PM (IST)
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चीन के राष्ट्रपति जब 12 सितंबर को BRICKs SUMMIT में नई दिल्ली पहुंचे तब उसके बाद यह फैसला लिया गया चीन कि CHINA SOUTHERN AIRLINES 21 सितंबर से फिर शुरु कि जाने वाली है. यह उड़ाने पूरे छह साल बाद शुरु की जाने वाली है. भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है. 
 
चीन के दक्षिण का ग्वांगझू देश प्रमुख व्यापारिक और परिवहन में शामिल है. इस शहर कि खास पहचान यह है कि यह इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़े और अन्य मशीनरी सामानों के जाना जाता है. माना जाता है कि ग्वांगझू देश में भारतीय व्यापारियों ने अपना काफी कारोबार जमा रखा है, कहा जाता है कि करीब 3,000 भारतीय प्रमुख कारोबारी  यहां मौजूद है.

ग्वांगझू देश कि एक और बढ़ी पहचान क्या है?

ग्वांगझू देश अपने Canton Fair के लिए भी काफी ज्यादा पहचाना जाता है. यह मेला प्रमुख व्यापार के लिए जाना जाता है. इस मेले में अलग-अलग देश से व्यापारी शामिल होते है. z21 सितंबर से शुरु होने वाली उड़ाने अब से सभी भारतीय व्यापारियों और कारोबारयों के लिए समय और यात्रा में खर्च करने कि बचत में आसानी रहेगी.

यह एशिया के सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण एयर ट्रांजिट है, क्योंकि वहां से सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रायों के लिए कनेक्टिंग फलाईट है. अमेरिका के साथ-साथ और भी अन्य यात्रियों के लिए ट्रांजिट पॅाइंट है. 

यह भी पढ़े- इस राज्य में सस्ते होंगे फिल्मों के टिकट, हाई कोर्ट ने रद्द किया टैक्स

क्यों रोकी गई थी फलाईट?

कोरोना महामारी के चलते भारत से जाने वाली सारी चीन की फलाईट बंद कर दी गयी थी, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों को और अन्य यात्रियों के लिए परेशानी हो गयी थी. सभी भारतीयों को बैंगकोक, सिंगापोर और होंग-कोंग से चीन जाने के लिए फलाईट लेनी पड़ती थी. इसकी वजह से यात्रियों का खर्चा और समय दोनों बरबाद होता था.  

अब बिल्कुल सीधी उड़ान हो जाने के कारण सभी भारतीय व्यापारी और अन्य यात्रियों के लिए काफी हद तक सुविधाजनक साबित होगा. कहा जारा हे कि सीधी उड़ानो कि वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आवागमन को एक नई उम्मीद मिलने कि आकंशा जताई जा रही है. 

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 03:04 PM (IST)
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