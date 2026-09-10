नोएडा में M3M ने 1839 करोड़ में खरीदा 12.5 एकड़ का प्लॉट, DLF को पछाड़ा
नोएडा में जमीन के रेट का अंदाजा तो उस व्यक्ति को जरूर होगा, जो यहां जमीन खरीदने के बारे में विचार कर रहा होगा. ऐसे में हाल ही में M3M इंडिया ने सेक्टर 108 में 12.5 एकड़ का प्लॉट 1839 करोड़ में खरीदा.
- जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो से जमीन की मांग बढ़ी।
क्या आप नोएडा में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का तो पता ही होगा कि कैसे दिन प्रति दिन नोएडा में जमीनों के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है. पहले की तुलना में नोएडा में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और अभी जून 2026 में ही नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद भी यहां पर जमीनों के रेट में तेजी नजर आई है. ऐसे में नोएडा में एक शानदार जमीन का सौदा लोगों के बीच चर्चा में है.
दरअसल, सेक्टर 108 में 12.5 एकड़ यानी लगभग 49,932 वर्ग मीटर का कमर्शियल मिक्सड-यूज प्लॉट के लिए दो बड़ी रियल स्टेट कंपनियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई. इस टक्कर में M3M ने DLF को पछाड़ते हुए शानदार डील को अपने नाम कर लिया. कंपनी ने 1839 करोड़ रुपये में कमर्शियल मिक्सड-यूज प्लॉट को खरीदा है.
रिजर्व प्राइस क्या था?
इस प्लॉट की शुरुआती कीमत 1839 नहीं थी, बल्कि नोएडा आथॉरिटी ने सेक्टर 108 के इस प्लॉट के लिए नीलामी में 836 करोड़ रुपये तय की थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब बोली लगनी शुरू हुई तो इस प्लॉट के लिए लोग 1800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा देने को तैयार हो गए, लेकिन लास्ट में जाकर M3M इंडिया ने 1839 करोड़ की बोली लगाकर इस प्लॉट को खरीद लिया.
प्लॉट खरीदने के लिए DLF भी थी आगे
इस प्लॉट की नीलामी के दौरान DLF ने भी बढ़ चढ़कर बोली लगाई. जानकारी के मुताबिक, DLF ने इस प्लॉट के लिए 1740 करोड़ रुपये की आखिरी बोली लगाई थी, लेकिन इसके बाद M3M ने 1839 की बोली लगाकर प्लॉट को अपने नाम कर लिया. ऐसे में कई लोग इस बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर नोएडा में कमर्शियल जमीन के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं आखिर जमीनें इतनी महंगी होने के पीछे वजह क्या है?
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कमर्शियल जमीन महंगी क्यों है?
नोएडा में जमीन महंगी होने के पीछे के कारण की बात करें तो इसके लिए एक नहीं कई सारे कारण है.
- नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो की कनेक्टिविटी काफी बेहतर होने से यहां पर जमीन के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है.
- साथ ही M3M ने भी यहां पर रिजर्व प्राइस से कई गुना ज्यादा रेट पर जमीन खरीदी है.
- इसके अलावा नोएडा में बिजनेस, ऑफिस और रिटेल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की मांग तेजी से बढ़ रही है.
- वहीं एक्सप्रेसवे और प्रमुख बिजनेस हब के पास जमीनें सीमित है, इस वजह से भी जमीन के रेट में उछाल देखा जा रहा है.
- DLF, M3M और Max Estates जैसी बड़ी कंपनियां भी यहां पर जमीन खरीदने के लिए बढ़ चढ़कर बोली लगा रही है.
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