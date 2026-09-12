ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस राज्य में सस्ते होंगे फिल्मों के टिकट, हाई कोर्ट ने रद्द किया टैक्स

इस राज्य में सस्ते होंगे फिल्मों के टिकट, हाई कोर्ट ने रद्द किया टैक्स

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिल्म टिकट पर लगाए जा रहे 2% कल्याण उपकर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संबंधित कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए सरकारी आदेश के आधार पर टैक्स वसूली गलत थी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Sep 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी कर्नाटक में रहते हैं और फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए यह जानकारी काफी अहम है. हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाए जा रहे 2% एक्स्ट्रा टैक्स को रद्द कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि जिस कानून के तहत यह टैक्स वसूला जा रहा था, वह अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू ही नहीं हुआ था. ऐसे में बिना कानून लागू हुए फिलहाल दर्शकों से इस तरह की वसूली नहीं की जा सकती है. 

यह मामला मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, PVR INOX लिमिटेड और उसके शेयरधारक शांतनु पाई की याचिका से जुड़ा था. उन्होंने फिल्म टिकट पर लगाए गए 2% टैक्स और इसे वसूलने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी थी. 

क्यों लगाया गया था 2% टैक्स?

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने 2024 के एक कानून के तहत फिल्म और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कल्याण फंड तैयार करने का सुझाव रखा था. इस कोष के लिए सिनेमा टिकट और कुछ अन्य सेवाओं से मिलनी वाली रकम पर 1% से 2% तक टैक्स का प्रावधान था.

बैंकों के पास पैसों की भरमार, RBI बाजार से खींचेगा 1 लाख करोड़, लेकिन क्यों?

हालांकि, इस दायरे में टेलीविजन चैनल और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े राजस्व को भी शामिल किया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब तक कानून आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, तब तक सिर्फ सर्कुलर या प्रशासनिक आदेश के जरिए टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती.

सरकार ने क्या आदेश दिया था?

कर्नाटक सरकार ने 29 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 1 सितंबर से टिकट की कीमत पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेने को कहा गया था. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि जब 2024 कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक सरकारी सर्कुलर के आधार पर दर्शकों से यह एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जा सकता. इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त को जारी किया गया आदेश 9 सितंबर को वापस ले लिया है. 

अब इतने बजे तक चलेगा शेयर बाजार? SEBI ने रखा नया प्रस्ताव

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
High Court Karnataka Movie Ticket Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब इतने बजे तक चलेगा शेयर बाजार? SEBI ने रखा नया प्रस्ताव
अब इतने बजे तक चलेगा शेयर बाजार? SEBI ने रखा नया प्रस्ताव
बिजनेस
बैंकों के पास पैसों की भरमार, RBI बाजार से खींचेगा 1 लाख करोड़, लेकिन क्यों?
बैंकों के पास पैसों की भरमार, RBI बाजार से खींचेगा 1 लाख करोड़, लेकिन क्यों?
बिजनेस
बहुत जल्द मिलेगी अच्छी खबर, कनाडा संग डील पर बोले ट्रंप, क्या थमने वाला है ट्रेड वॉर?
बहुत जल्द मिलेगी अच्छी खबर, कनाडा संग डील पर बोले ट्रंप, क्या थमने वाला है ट्रेड वॉर?
बिजनेस
ATM से फटा या गंदा नोट निकला? समझें अपने अधिकार, RBI ने बनाए नियम
ATM से फटा या गंदा नोट निकला? समझें अपने अधिकार, RBI ने बनाए नियम
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Sandeep Chaudhary:भारत-चीन के रिश्ते सुधरेंगे?,ट्रंप को मिलेगा जवाब?।BRICS Summit 2026।Putin।Jinping
BRICS Summit 2026: PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई ? | China India Relation | Delhi
PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
क्रिकेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
बारिश से रद्द होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20? दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
इंडिया
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget