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हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध-दही और पनीर पर FSSAI ने जारी किए नए नियम, सीधा आप पर होगा असर

दूध-दही और पनीर पर FSSAI ने जारी किए नए नियम, सीधा आप पर होगा असर

दूध, दही और डेयरी प्रोडेक्ट के पैकेट पर कुछ समय बाद से नया नीले-सफेद रंग का लोगो लगाना अनिवार्य होगा. इस निशान से ग्राहकों को दूध और दूध से बने प्रोडेक्ट को पहचानने में आसानी होगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 10:11 PM (IST)
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  • नए नियम 1 जुलाई 2028 से कंपनियों पर लागू।

हर घर में दूध-दरी और पनीर का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपको भी दही और पनीर खाना पसंद है या फिर आपको दूध पीना पसंद है तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. आप इन डेयरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको इस पर एक नया निशान जल्द ही दिखाई देगा. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इस निशान का मकसद क्या होगा और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

सबसे पहले तो जान लें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( FSSAI) ने दूध और दूधे से बनी चीजों के लिए एक समान लोगो तय किया है. अहम बात ये है कि उस निशान को सभी चीजों के पैकेट पर लगाने की तारीख भी जारी कर दी गई है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये निशान कैसा दिखेगा? 

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कैसा होगा निशान?

बता दें कि FSSAI के नए लोगो में नीले रंग का चौकोर निशान होगा, जिसमें सफेद बूंद का निशान बना होगा. इस निशान को सभी कंपनियों को अपने डेयरी प्रोडेक्ट के पैकेट पर एक जैसा लगाना होगा.

ग्राहकों पर क्या होगा असर

इस निशान की वजह से ग्राहकों को खरीदारी करते समय डेयरी प्रोडक्ट पहचानने में काफी आसानी होगी. साथ ही ग्राहक आसानी से पहचान सकेंगे कि कौनसा प्रोडक्ट दूध है और दूध से बना है. जैसे आपने देखा होगा कि कई खाने-पीने की चीजों पर लाल और हरा निशान लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि जिस सामान पर लाल रंग का निशान है उससे ग्राहक को पता चलता है कि प्रोडक्ट मांसाहारी है.

यानी इसमें मछली, अंडा जैसी चीजें मिली है. वहीं हरा रंग का निशान ग्राहकों को ये पहचानने में मदद करता है कि प्रोडक्ट 100 प्रतिशत शाकाहारी है. वैसे ही अब इस नीले रंग के चौकोर निशान से ग्राहकों को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की पहचान करने में आसानी होगी. 

नए नियमों की तारीख जारी

सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये निशान कब से दूध और डेयरी प्रोडक्ट के पैकेट पर दिखाई देगा तो FSSAI के नए नियम 1 जुलाई 2028 से लागू होंगे. कंपनियों को इसी तारीख तक दूध और डेयरी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर नया नीले-सफेद रंग का लोगो लगाना अनिवार्य होगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Nov 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Business News Milk FSSAI Dairy Products
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