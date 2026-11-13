कॉकरोच और चूहों की बीट मिलने के बाद KFC और डोमिनोज़ के आउटलेट बंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेलंगाना ने KFC, डोमिनोज के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए।

गंभीर अस्वच्छता, एक्सपायर्ड भोजन और अमान्य रसायन पाए गए।

'बिरयानी बाय किलो' सहित कई अन्य आउटलेट्स भी निलंबित।

स्विगी-जोमैटो को निलंबित शाखाएं हटाने का निर्देश दिया।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, तेलंगाना सरकार के विशेष खाद्य सुरक्षा विभाग 'TG SAFE' ने हैदराबाद में KFC और डोमिनोज़ के कई आउटलेट्स के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. जांच के दौरान वहां साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति सामने आई, जिसमें कॉकरोच का होना और चूहों की बीट मिलना शामिल है.

इन छापों में दर्जनों फास्ट-फूड आउटलेट और रेस्तरां शामिल थे, जिसके चलते कई प्रमुख शाखाओं को तुरंत बंद करना पड़ा. इससे यह कड़ा संदेश गया है कि कॉरपोरेट मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता.

जिन KFC आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मियापुर, चारमीनार, बंजारा हिल्स, सिंधी कॉलोनी, मूसा रामबाग, शिल्पा कला वेदिका और इनऑर्बिट मॉल की शाखाएं शामिल हैं. वहीं, सरथ सिटी मॉल और इनऑर्बिट मॉल में स्थित डोमिनोज़ की शाखाओं को भी निलंबन के आदेश मिले हैं.

अधिकारियों को कई चीजें मिली

अधिकारियों को वहां एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ किचन और खाना पकाने वाले इस्तेमाल किए गए तेल को साफ करने के लिए रसायनों का अनधिकृत इस्तेमाल मिला. एक बड़ी कार्रवाई में अधिकारियों ने 52 किलोग्राम सिंथेटिक मैग्नीशियम सिलिकेट जब्त किया. एक ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में करना मना है. साथ ही, लैब टेस्टिंग के लिए खाने के कई नमूने भी लिए गए.

एक अन्य कार्रवाई में, 'बिरयानी बाय किलो', 'कुलचा कल्चर' और 'ITC आशीर्वाद सोल क्रिएशन्स' जैसे कई अन्य प्रमुख रेस्तरां के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए हैं. इन आउटलेट्स को तुरंत अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है. TG SAFE ने यह भी कहा है कि स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से इन निलंबित शाखाओं को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा जाएगा, जब तक कि उनके लाइसेंस बहाल नहीं हो जाते.

आगे कार्रवाई की जाएगी

अधिकारी कई प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस (improvement notices) और अन्य को कारण बताओ नोटिस (show-cause notices) जारी करेंगे. इसके बाद जुर्माना लगाने जैसी आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. यह कार्रवाई तेलंगाना सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नागरिकों की सेहत के प्रति जवाबदेह बनाना है.

इन छापों ने मशहूर फास्ट-फूड चेन की चकाचौंध भरी दिखावट के पीछे की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है. साथ ही, यह एक स्पष्ट चेतावनी भी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे ब्रांड कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों न हो.

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