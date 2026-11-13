ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकॉकरोच और चूहों की बीट मिलने के बाद KFC और डोमिनोज़ के आउटलेट बंद

कॉकरोच और चूहों की बीट मिलने के बाद KFC और डोमिनोज़ के आउटलेट बंद

तेलंगाना सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग TG SAFE ने हैदराबाद में गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण KFC और Dominos के कई आउटलेट्स के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तेलंगाना ने KFC, डोमिनोज के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए।
  • गंभीर अस्वच्छता, एक्सपायर्ड भोजन और अमान्य रसायन पाए गए।
  • 'बिरयानी बाय किलो' सहित कई अन्य आउटलेट्स भी निलंबित।
  • स्विगी-जोमैटो को निलंबित शाखाएं हटाने का निर्देश दिया।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, तेलंगाना सरकार के विशेष खाद्य सुरक्षा विभाग 'TG SAFE' ने हैदराबाद में KFC और डोमिनोज़ के कई आउटलेट्स के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. जांच के दौरान वहां साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति सामने आई, जिसमें कॉकरोच का होना और चूहों की बीट मिलना शामिल है.

इन छापों में दर्जनों फास्ट-फूड आउटलेट और रेस्तरां शामिल थे, जिसके चलते कई प्रमुख शाखाओं को तुरंत बंद करना पड़ा. इससे यह कड़ा संदेश गया है कि कॉरपोरेट मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट
महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट
बिजनेस
भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
बिजनेस
Paytm को RBI की बड़ी मंजूरी, फिर वापस आएगा वॉलेट
Paytm को RBI की बड़ी मंजूरी, फिर वापस आएगा वॉलेट
बिजनेस
Explainer: Nvidia के CEO की रेस में कौन शामिल? डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक का नाम क्यों सुझाया
Nvidia के CEO की रेस में कौन शामिल? ट्रंप ने टिम कुक का नाम क्यों सुझाया

जिन KFC आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मियापुर, चारमीनार, बंजारा हिल्स, सिंधी कॉलोनी, मूसा रामबाग, शिल्पा कला वेदिका और इनऑर्बिट मॉल की शाखाएं शामिल हैं. वहीं, सरथ सिटी मॉल और इनऑर्बिट मॉल में स्थित डोमिनोज़ की शाखाओं को भी निलंबन के आदेश मिले हैं.

अधिकारियों को कई चीजें मिली

अधिकारियों को वहां एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ किचन और खाना पकाने वाले इस्तेमाल किए गए तेल को साफ करने के लिए रसायनों का अनधिकृत इस्तेमाल मिला. एक बड़ी कार्रवाई में अधिकारियों ने 52 किलोग्राम सिंथेटिक मैग्नीशियम सिलिकेट जब्त किया. एक ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में करना मना है. साथ ही, लैब टेस्टिंग के लिए खाने के कई नमूने भी लिए गए.

एक अन्य कार्रवाई में, 'बिरयानी बाय किलो', 'कुलचा कल्चर' और 'ITC आशीर्वाद सोल क्रिएशन्स' जैसे कई अन्य प्रमुख रेस्तरां के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए हैं. इन आउटलेट्स को तुरंत अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है. TG SAFE ने यह भी कहा है कि स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से इन निलंबित शाखाओं को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा जाएगा, जब तक कि उनके लाइसेंस बहाल नहीं हो जाते.

आगे कार्रवाई की जाएगी

अधिकारी कई प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस (improvement notices) और अन्य को कारण बताओ नोटिस (show-cause notices) जारी करेंगे. इसके बाद जुर्माना लगाने जैसी आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. यह कार्रवाई तेलंगाना सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नागरिकों की सेहत के प्रति जवाबदेह बनाना है.

इन छापों ने मशहूर फास्ट-फूड चेन की चकाचौंध भरी दिखावट के पीछे की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है. साथ ही, यह एक स्पष्ट चेतावनी भी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे ब्रांड कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों न हो.

महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Business News Domino's KFC TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट
महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट
बिजनेस
भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
बिजनेस
Paytm को RBI की बड़ी मंजूरी, फिर वापस आएगा वॉलेट
Paytm को RBI की बड़ी मंजूरी, फिर वापस आएगा वॉलेट
बिजनेस
Explainer: Nvidia के CEO की रेस में कौन शामिल? डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक का नाम क्यों सुझाया
Nvidia के CEO की रेस में कौन शामिल? ट्रंप ने टिम कुक का नाम क्यों सुझाया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
झारखंड
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget