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हिंदी न्यूज़बिजनेसजिनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके बैंक खाते हमेशा के लिए होंगे फ्रीज? हाई कोर्ट ने क्या कहा

जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके बैंक खाते हमेशा के लिए होंगे फ्रीज? हाई कोर्ट ने क्या कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए करते हैं तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट लंबे समय तक बंद नहीं रहने चाहिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 07:04 PM (IST)
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आज के समय में साइबर अपराध के मामले काफी बढ़ रहे हैं. शातिर साइबर ठग लोगों को नए-नए तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं. साइबर ठग लोगों को फर्जी लिंक भेजकर उनकी पर्सनल जानकारी का फायदा उठा रहे हैं. कई बार लोग गलती से साइबर ठग के भेजे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उनका काफी नुकसान हो जाता है. इस तरह के कई मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए जाते हैं और अहम बात ये है कि उन्हें लंबे समय तक राहत भी नहीं मिलती है. अब इसी समस्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई है.

क्या है मामला?

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दरअसल, यह मामला एक बिल्डर से जुड़ा है. साइबर अपराधियों के भेजे लिंक पर उसके बेटे ने गलती से क्लिक कर दिया. इतना ही नहीं, उसके बाद उसने कुछ पर्सनल जानकारी तक शेयर कर दी. इस तरह के भेज गए लिंक पर क्लिक करने से और पर्सनल जानकारी शेयर करने पर साइबर ठग धोखाधड़ी आपके साथ-साथ दूसरे लोगों के साथ भी कर सकते हैं और कुछ ऐसा ही बिल्डर के साथ हुआ. 
आगे क्या हुआ?

बता दें कि आरोप है कि साइबर ठग ने इन जानकारियों का उपयोग दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया.इसके बाद बिल्डर के सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए,जिसकी वजह से बिजनेस को भी काफी नुकसान हुआ. अहम बात ये है कि एफआईआर करवाने और नया आधार कार्ड बनवाने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट चाल नहीं हो पाया.

बैंक अकाउंट बंद नहीं होने चाहिए- कोर्ट

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए करते हैं तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट लंबे समय तक बंद नहीं रहने चाहिए. 

सही व्यवस्था बनानी चाहिए- कोर्ट

अहम बात ये है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए कोई सही व्यवस्था बनाई जाए. हालांकि, इस तरह के बढ़ते मामलों के बाद लोगों को काफी ज्यादा सर्तक रहने की जरूरत भी है, ताकि साइबर ठग का शिकार होने से बचा जा सकें. लेकिन अब अहम सवाल ये है कि इस पर हाई कोर्ट का क्या कहना है?

साइबर फ्रॉड से सब परेशान

अगर आपके फोन पर कोई फेक ईमेल, मैसेज या कॉल आता है तो बिना जांच किए उसपर भरोसा न करें. साथ ही किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले चेक करें कि कहीं वो लिंक फर्जी तो नहीं है. अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी पर्सनल जानकारी किसी के भी साथ शेयर करने से बचें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Nov 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Business News Allahabad High Court Cybercrime
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