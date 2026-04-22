Iran War: यूएस- ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अब तक गैस और पैट्रोलियम पदार्थों पर नजर आ रहा था. लेकिन अब इसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल दिया है. इसका असर अब लोगों की फैमिली प्लानिंग पर भी पड़ सकता है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी Karex का ये कहना है.

कच्चे माल की किल्लत

दरअसल इस कंपनी मानना है कि कंडोम की कीमतों में जल्द ही 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह ईरान में चल रहा युद्ध है, जिसके कारण स्पलाई चेन में ग्लोबली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. युद्ध की वजह से कंडोम बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल समय से नहीं पहुंच पा रहा है. जिसके चलते ये आपूर्ति बाधित हो रही है.

इस सामान हो रही कमी

युद्ध के कारण कच्चा माल जैसे सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल, सिलिकॉन ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े होते हैं, जिनकी आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है. युद्ध के चलते इनकी कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं और सप्लाई भी प्रभावित हुई है. शिपिंग की लागत बढ़ने और देरी के कारण बाजार में स्टॉक की कमी हो गई है. इसी वजह से कंपनियां अब इनकी कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं. Karex के सीईओ ने साफ कहा कि मौजूदा हालात बेहद नाजुक हैं और कीमत बढ़ाना कंपनी की मजबूरी बन गया है.

बाजार में बढ़ी कंडोम की मांग

खास बात ये है कि एक तरफ तो सप्लाई प्रभावित हुई है, तो वहीं कंडोम की मांग में भी बाजार में तेजी बढ़ गई है. कई रिपोर्ट्स का मानना है कि, बढ़ती महंगाई और भविष्य को लेकर चिंता के कारण लोग परिवार बढ़ाने से बच रहे हैं, जिससे कंडोम की मांग लगभग 30% तक बढ़ गई है. इसका असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिल सकता है. अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो न केवल कीमतें बढ़ेंगी बल्कि कुछ जगहों पर कंडोम की कमी भी हो सकती है.