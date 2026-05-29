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हिंदी न्यूज़बिजनेसSBI Rewards: एसबीआई रिवार्ड्स रीडीम करने पर मिल रहे हजारों रुपए, क्या आपके पास आया मेसेज?

SBI Rewards: एसबीआई रिवार्ड्स रीडीम करने पर मिल रहे हजारों रुपए, क्या आपके पास आया मेसेज?

SBI Rewards: इन दिनों कई लोगों के पास एसबीआई के नाम पर मैसेज आ रहे हैं, जिसमें किसी एपीके फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करने को कहा जा रहा है. अब इस खबर की सच्चाई भी सामने आ गई है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 May 2026 10:33 PM (IST)
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SBI Rewards: कई बैंक अपनी किली नई स्कीम या किसी नए अपडेट को लेकर लोगों के फोन में मैसेज करते हैं. ये मैसेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे तो मल्टीमीडिया मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, लेकिन क्या ये सभी असली होते हैं? इस बात का पता कैसे चलेगा.? जैसे हाल ही में कुछ लोगों के पास SBI बैंक के नाम से एक मैसेज पहुंच रहा है, जिसमें रिवॉर्ड पाने के लिए APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन क्या ये मैसेज सही है? क्या ये फाइल डाउनलोड करना चाहिए? आइये बताते हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल कुछ दिनों से कई लोगों के पास SBI बैंक की तरफ से एक मैसेज आ रहा है. इस मैसेज में लिखा है, 'प्रिय कस्टमर्स, आपका एसबीआई नेटबैंकिंग रिवॉर्ड पॉइंट (Rs 9980.00) आप एक्सपायर होने वाला है! इसे अभी SBI रिवॉर्ड एप इंस्टॉल करके क्लेम करें, आपका रिवॉर्ड कैश के रूप में खाते में जमा हो जाएगा. धन्यवाद. टीम एसबीआई.' अब इस मैसेज की सच्चाई खुद सरकार ने बताई है.

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क्या है मैसेज की सच्चाई?
अब इस मैसेज की सच्चाई सरकरी एजेंसी PIB फैक्ट चेक के जरिए उजागर की गई है. जिसमें इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर किया गया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है FAKE. इसके अलावा लिखा है, 'ठगों से बचकर रहें! SBI कभी लिंक या अनसॉलिसिटेड एपीके फाइल्स एसएमएस या व्हॉट्सएप पर नहीं भेजता है.'

इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'क्या आपको भी SBI रिवॉर्ड रिडीम करने के लिए APK फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करने का मैसेज मिला है? सावधान!' आगे इसे फैक्ट चेक करते हुए लिखा गया है, कि PIB फैक्ट चेक इस खबर की पुष्टि नहीं करता.  इसके साथ @TheOfficialSBI को टैग करते हुए लिखा गया है, 'कभी भी SMS/WhatsApp पर लिंक या APK फाइलें नहीं भेजता है. अज्ञात फाइलें डाउनलोड न करें या ऐसे लिंक पर क्लिक न करें.'

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 May 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check SBI Reward
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