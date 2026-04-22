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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या है SIP का 7-5-3-1 नियम? म्यूचुअल फंड में सफल होने के लिए आज ही नोट करें ये 4 बातें

क्या है SIP का 7-5-3-1 नियम? म्यूचुअल फंड में सफल होने के लिए आज ही नोट करें ये 4 बातें

SIP Rules: म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आजकल हर किसी की जरूरत बन गया है. लेकिन कई बार निवेशकों को इसके नियम समझ में नहीं आते हैं. तो आइये बताते हैं SIP का 7-5-3-1 का नियम क्या है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Apr 2026 11:12 PM (IST)
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SIP Rules: आज के समय में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना हर किसी की जरूरत बन गया है. इसमें भी लोग में SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए निवेश करना पसंद कर रहे हैं. ये काफी लोकप्रिय सिस्टम है, जिससे निवेशक की जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है. हालांकि ये निवेशकों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. कितना रिटर्न मिल सकता है? कितने समय में पैसा बढ़ेगा? आदि सवालों पर हमेशा संशय बना रहता है. ऐसे में 7-5-3-1 नियम एक आसान गाइड की तरह काम करता है. तो आइये आपको भी बताते हैं ये नियम क्या है?

क्या है SIP का 7531 नियम?
अगर आप भी SIP में निवेश करना चाहते हैं तो इस नियम के बारे में जान लें. SIP के इस नियम के अनुसार, अगर आप लंबे समय तक के लिए SIP में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा अलग-अलग समय में अलग गति से बढ़ सकता है. आसान शब्दों में बताएं तो ये नियम बताता है कि आपके निवेश का पैसा लगभग 7 साल में दोगुना, 5 साल में 50% बढ़ सकता है, 3 साल में 30% तक बढ़ सकता है, और 1 साल में करीब 10% तक इससे आपको रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, ये एक अनुमान मात्र है और बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हर महीने 5 हजार रुपये की SIP की है. अगर वो 7 साल तक लगातार ये निवेश जारी रखता है तो उसका कुल इनवेस्टमेंट 4.2 लाख होगा. 7-5-3-1 नियम के हिसाब से, ये रकम लगभग दोगुनी होकर करीब 8 लाख तक पहुंच सकती है. हालांकि ये पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है. इससे कम रकम भी आपको मिल सकती है या इससे ज्यादा भी.

इसी तरह अगर कोई व्यक्ति यही निवेश 5 साल तक करता है तो लगभग 6 लाख रुपये का रिटर्न उसे मिल सकता है. जबकि 3 साल के निवेश पर ये रकम करीब 2.3- 2.5 लाख तक पहुंच सकती है. यदि आप एक साल निवेश करते हैं तो ये रकम मामूली सी बढ़ पाएगी. जिससे आपका या किसी भी निवेशक का कोई फायदा नहीं होगा.

आपको बता दें कि हर निवेश बाजार की स्थिति पर भी निर्भर करता है. निवेशक को धैर्य बनाकर रखना बेहद जरूरी है. जिससे लंबी अवधि के फायदे हर निवेशक को मिल सके. क्योंकि असली SIP का फायदा समय के साथ ही मिलता है.

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Published at : 22 Apr 2026 11:12 PM (IST)
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