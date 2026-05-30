दिल्ली में 102 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, जानें आज अपने शहर का ताजा रेट

Petrol-Diesel Price on May 30: ईरान और अमेरिका में जंग व होर्मज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के आस-पास बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है.

बीते बुधवार को सरकार ने कहा कि देश के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की भरपूर सप्लाई मौजूद है. सरकार ने जोर देकर कहा कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही सब्सिडी वाले रिटेल ईंधन के औद्योगिक इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी भी दी गई.

तेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 22 रिफाइनरियों में 258.1 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनिंग हब भारत ने FY26 में 243.2 मिलियन टन की घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन का उत्पादन किया, जबकि 61.5 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

आज 30 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न करते हुए इसे स्थिर रखा है. इस हफ्ते सोमवार (25 मई) को ईंधन की कीमतों में हुई 2.61-2.71 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी के बाद कीमतें अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बनी हुई हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 15 मई से लेकर अब तक लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

इस ताजा बदलाव के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गईं. 29 मई तक, नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे दूसरे महानगरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे उपभोक्ताओं और टूर ऑपरेटर्स पर बोझ और बढ़ गया है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में, पेट्रोल की कीमत अब 111.21 रुपये प्रति लीटर है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.18 97.83 कोलकाता 113.47 99.82 चेन्नई 107.77 99.55 बेंगलुरु 110.93 98.80 पटना 113.35 99.36 लखनऊ 102.05 95.55 जयपुर 112.66 97.78 पोर्ट ब्लेयर 88.66 84.56

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