हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: दिल्ली में 102 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, जानें आज अपने शहर का ताजा रेट

Petrol-Diesel Rate: दिल्ली में 102 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, जानें आज अपने शहर का ताजा रेट

Petrol-Diesel Rate: आज ईंधन की कीमतें स्थिर हैं. ईंधन की कीमतों में आखिरी बार बढ़ोतरी सोमवार, 25 मई को दर्ज की गई थी, तब कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा किया गया था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 30 May 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

Petrol-Diesel Price on May 30: ईरान और अमेरिका में जंग व होर्मज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के आस-पास बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार  उतार-चढ़ाव जारी है.

बीते बुधवार को सरकार ने कहा कि देश के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की भरपूर सप्लाई मौजूद है. सरकार ने जोर देकर कहा कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही सब्सिडी वाले रिटेल ईंधन के औद्योगिक इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी भी दी गई.

तेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 22 रिफाइनरियों में 258.1 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनिंग हब भारत ने FY26 में 243.2 मिलियन टन की घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन का उत्पादन किया, जबकि 61.5 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

आज 30 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न करते हुए इसे स्थिर रखा है. इस हफ्ते सोमवार (25 मई) को ईंधन की कीमतों में हुई 2.61-2.71 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी के बाद कीमतें अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बनी हुई हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 15 मई से लेकर अब तक लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

इस ताजा बदलाव के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गईं. 29 मई तक, नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे दूसरे महानगरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे उपभोक्ताओं और टूर ऑपरेटर्स पर बोझ और बढ़ गया है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में, पेट्रोल की कीमत अब 111.21 रुपये प्रति लीटर है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12  95.20
मुंबई 111.18 97.83
कोलकाता 113.47  99.82
चेन्नई 107.77 99.55
बेंगलुरु 110.93  98.80
पटना 113.35  99.36
लखनऊ 102.05 95.55
जयपुर  112.66 97.78
पोर्ट ब्लेयर  88.66 84.56

ये भी पढ़ें:

Indian Govt: LPG गैस के स्टॉक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तेल कंपनियों से कहा- 1 महीने के लिए... 

Published at : 30 May 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Petrol & Diesel Petrol Diesel Rate Today Petrol-Diesel Rate Today Petrol-Diesel Fresh Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: दिल्ली में 102 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, जानें आज अपने शहर का ताजा रेट
दिल्ली में 102 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, जानें आज अपने शहर का ताजा रेट
बिजनेस
BSE Limited: ट्रेडर जीते या हारे, कमाई पक्की! जानें निवेशकों की हर खरीद-बिक्री से कैसे कमाता है BSE?
ट्रेडर जीते या हारे, कमाई पक्की! जानें निवेशकों की हर खरीद-बिक्री से कैसे कमाता है BSE?
बिजनेस
Rupee News: कमजोर रुपया, मजबूत कमाई! जानिए कैसे बढ़ सकता है आपका पोर्टफोलियों रिटर्न
कमजोर रुपया, मजबूत कमाई! जानिए कैसे बढ़ सकता है आपका पोर्टफोलियों रिटर्न
बिजनेस
SBI Rewards: एसबीआई रिवार्ड्स रीडीम करने पर मिल रहे हजारों रुपए, क्या आपके पास आया मेसेज?
एसबीआई रिवार्ड्स रीडीम करने पर मिल रहे हजारों रुपए, क्या आपके पास आया मेसेज?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
शिक्षा
BPSC Recruitment 2026: बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget