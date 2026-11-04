Canva में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, 1,200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

दुनिया की लोकप्रिय डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म Canva ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती और कुछ कर्मचारियों को दूसरी जगह भेजने की योजना बनाई है. कंपनी के इस फैसले से 1,200 से अधिक कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है.

Canva के लिए पिछला साल काफी चुनौती पूर्ण रहा है. इसी के बाद कंपनी अपने कामकाज और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस फैसले ने टेक इंडस्ट्री में नौकरियों की स्थिरता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है.

कंपनी के काम करने के तरीके में होंगे बदलाव

Canva अब अपने संगठनात्मक ढांचे को पहले से सरल बनाने की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत कंपनी अपने प्रोडक्ट, ग्रोथ और प्लेटफॉर्म से जुड़े विभागों को एक ही प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लाएगी. इसका उद्देश्य अलग-अलग टीमों के बीच तालमेल बेहतर करना और फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना है.

इसके अलावा, कंपनी छोटे-छोटे विशेषज्ञता वाले पदों को व्यापक जिम्मेदारियों वाली भूमिकाओं में बदलने और मैनेजमेंट के स्तर कम करने पर भी ध्यान देगी. इससे कर्मचारियों को किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक अधिक जिम्मेदारी मिल सकेगी.

1,271 कर्मचारियों पर पड़ेगा फैसले का असर

कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव से कुल 1,271 कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो Canva की वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 22 फीसदी हिस्सा है. हालांकि, इन सभी कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी. कुछ लोगों की मौजूदा जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा, जबकि कुछ को कंपनी के निर्धारित कार्यालयों में शिफ्ट होने के लिए कहा जा सकता है. वहीं, कुछ कर्मचारियों को संगठन से विदाई भी लेनी होगी.

Canva की को-फाउंडर और CEO मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में इस फैसले पर दुख जताया है. उन्होंने माना कि कंपनी के 13 साल के इतिहास में यह सबसे मुश्किल दौर है. उनके मुताबिक, संगठन ने बदलाव से पहले कई विकल्पों पर विचार किया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में छोटे बदलाव पर्याप्त नहीं थे.

प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

कंपनी ने नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा भी की है. इसके तहत प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम छह महीने की सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, करियर और वेलनेस से जुड़ी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी.

Canva ने अपने आधिकारिक बयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे छंटनी की वजह नहीं बताया है, लेकिन नई तकनीकों से डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव आ रहे हैं. ऐसे में कंपनी अपने भविष्य की जरूरतों के मुताबिक काम करने का तरीका और कर्मचारियों की भूमिकाएं बदलना चाहती है.

सिडनी बनेगा प्रमुख ऑफिस हब

पुनर्गठन के तहत सिडनी को कंपनी की अधिकतर प्रोडक्ट टीमों का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा. कुछ कर्मचारियों को वहां शिफ्ट होने का विकल्प दिया जाएगा. साथ ही, जनवरी से हाइब्रिड मॉडल पर काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को सप्ताह में दो से तीन दिन ऑफिस आने की उम्मीद होगी.

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