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हिंदी न्यूज़बिजनेसहवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग

हवाई सफर में सरकार का बदलाव, 2027 से विमान के फ्यूल में भी होगी ब्लेंडिंग

सरकार ने एयरलाइंस के लिए जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 1% SAF मिलाने का प्रस्ताव रखा है. जानें 2030 और 2040 के लक्ष्य क्या हैं और क्या हवाई टिकट महंगे हो जाएंगे?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Nov 2026 08:35 AM (IST)
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हवाई सफर को प्रदूषण से थोड़ा कम नुकसान पहुंचाने वाला बनाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए विमानों के ईंधन में SAF मिलाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 1% SAF मिलाना होगा. आगे चलकर इस हिस्से को 2040 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने Draft SAF Policy, 2026 जारी की है. फिलहाल ये प्रस्ताव है. आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं. 

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SAF क्या है?
SAF एक फ्यूल है जिसे पारंपरिक विमान ईंधन की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे फसल, जैविक कचरे और दूसरे सोर्स से तैयार किया जा सकता है. ATF की तरह SAF को भी विमान के इंजन में इस्तेमाल करने के लिए तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होता है. सरकार का उद्देश्य SAF के इस्तेमाल से हवाई यात्रा के दौरान होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है.

सरकार पहले ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 में 5% SAF मिलाने के संकेत दे चुकी है. अब ड्राफ्ट नीति में इसे आगे बढ़ाकर 2040 तक 20% करने का रोडमैप प्रस्तावित है. 

किस साल, कितना SAF मिलेगा?

समय  कितना SAF मिलाने का प्रस्ताव?
जनवरी 2027 1%
2030 5%
2040 20%

नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना?
ड्राफ्ट नीति में सिर्फ SAF मिलाने का लक्ष्य ही नहीं रखा गया है, बल्कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है. प्रस्ताव के मुताबिक, तय SAF ब्लेंडिंग जरूरत पूरी नहीं करने पर एयरलाइंस और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. 

भारत से ही मिल जाएगा विमान ईंधन
ड्राफ्ट में एक और प्रस्ताव में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने सालाना ATF की कम से कम 90% जरूरत भारत के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पूरी करनी होगी. इसका मकसद ‘इकोनॉमिक टैंकरिंग’ को रोकना है. 

ड्राफ्ट में एयरपोर्ट्स को SAF के स्टोरेज, रखरखाव और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देने का भी प्रस्ताव है. उन्हें तेल कंपनियों के साथ मिलकर SAF की सप्लाई और ब्लेंडिंग की व्यवस्था करनी होगी.

क्या महंगे हो जाएंगे हवाई टिकट?
SAF के इस्तेमाल से एयरलाइंस की ईंधन लागत पर असर पड़ सकता है. अगर SAF पुराने ATF से महंगा पड़ता है तो एयरलाइंस के खर्च बढ़ सकता है. फिलहाल फ्लाइट टिकट महंगा नहीं हो रहा है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 04 Nov 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
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