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हिंदी न्यूज़बिजनेस3 अगस्त से 9 अगस्त तक कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

3 अगस्त से 9 अगस्त तक कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday This Week: 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? जानें RBI की छुट्टियों की पूरी लिस्ट, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और जरूरी काम निपटाने का सही समय क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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Bank Holiday August 2026: अगर आपका इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने राज्यों के हिसाब से बैंक हॉलिडे की सूची जारी करता है. इसमें राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ-साथ क्षेत्रीय त्योहार और साप्ताहिक अवकाश भी शामिल होते हैं. 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच बैंक कई जगहों पर साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बंद रहेंगे. हालांकि, इस पूरे सप्ताह सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं रहेंगे. बैंक हॉलिडे राज्य और स्थानीय त्योहारों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.

3 अगस्त से 9 अगस्त तक बैंक छुट्टियों की लिस्ट- 

तारीख दिन  छुट्टी है या नहीं क्या है कारण
3 अगस्त सोमवार बैंक खुले रहेंगे -
4 अगस्त मंगलवार बैंक खुले रहेंगे -
5 अगस्त बुधवार बैंक खुले रहेंगे -
6 अगस्त गुरुवार बैंक खुले रहेंगे -
7 अगस्त शुक्रवार बैंक खुले रहेंगे -
8 अगस्त शनिवार बैंक बंद रहेंगे दूसरा शनिवार
9 अगस्त रविवार बैंक बंद रहेंगे साप्ताहिक अवकाश

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कितने दिन बैंक बंद रहेंगे?
3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सामान्य तौर पर बैंक 2 दिन बंद रहेंगे. 8 अगस्त, शनिवार के दिन महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 9 अगस्त, रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश होगा. इसके अलावा किसी राज्य में स्थानीय त्योहार या विशेष अवकाश होने पर बैंक बंद रह सकते हैं.

ये सेवाएं रहेंगी चालू-
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चलती रहेंगी. ग्राहक तब भी UPI पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम से कैश निकासी, IMPS और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.  हालांकि, बैंक शाखा से जुड़े काम जैसे कैश जमा, चेक क्लियरेंस, KYC अपडेट जैसे काम छुट्टी के दिन नहीं हो पाएंगे.

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बैंक जाने से पहले जरूर करें ये काम-
अगर आपको बैंक ब्रांच में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो छुट्टी से पहले उसे निपटा लें. खासतौर पर चेक जमा करना, बड़े लेनदेन, लोन या KYC से जुड़े काम समय रहते पूरे कर लेना बेहतर रहेगा. इसके अलावा अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर छुट्टी की जानकारी जरूर चेक करें, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में बैंक अवकाश अलग हो सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday
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