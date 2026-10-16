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हिंदी न्यूज़बिजनेसऑफर पे ऑफर: दीवाली में खूब करें शॉपिंग, इस बैंक ने किया बड़ा ऐलान

ऑफर पे ऑफर: दीवाली में खूब करें शॉपिंग, इस बैंक ने किया बड़ा ऐलान

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शॉपिंग फेस्टिवल 10 नवंबर तक चलेगा. इसमें ट्रैवल पर 10 हजार इलेक्ट्रॉनिक्स पर 7,500 और ग्रोसरी व फूड पर भी ग्राहकों को छूट मिलेगी. ऑफर की शर्तें लागू होंगी, ऑफर की शर्त पढ़ें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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बैंक के इस अभियान का नाम ‘AU हार्ट टू कार्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2026' है.  यह इस फेस्टिवल का आठवां संस्करण है.

इसकी शुरुआत नवरात्र के दौरान हुई है और इसका फायदा 10 नवंबर तक आराम लिया जा सकता है. बैंक के मुताबिक, इस दौरान AU क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ AU 0101 मोबाइल ऐप से UPI भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए भी कई तरह के ऑफर रखे गए हैं.

ट्रैवल बुकिंग पर 10 हजार तक की बचत

अगर आप दीवाली की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह ऑफर आपके काफी काम आ सकता है. यात्रा, मेक माई ट्रिप, ixigo, पेटिएम फलाइटस और इजमाईट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को यात्रा बुकिंग में 10 हजार रुपये तक की बचत का मौका मिलेगा. हालांकि, वास्तविक छूट संबंधित प्लेटफॉर्म की शर्तों पर निर्भर करती है.

इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वालों को भी फायदा

त्योहारी सीजन में अगर आप नया टीवी, फ्रिज या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, तो बैंक के इस ऑफर पर नजर रख सकते हैं. क्रोम,रिलाइंस डिजिटल और निजय सेल्स पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 7,500 रुपये तक की बचत आराम से मिल सकती है.

खाने-पीने और ग्रोसरी पर भी ऑफर

बैंक ने रोजमर्रा के खर्च को ध्यान में रखते हुए फूड और ग्रोसरी की श्रेणियों को भी शामिल किया है. स्विगी, जोमेटो और इजीडाइनर पर खाने-पीने के खर्च में 500 रुपये तक की बचत का मौका है. दूसरी ओर बिग- बास्किट और बिल्किंट पर ग्रोसरी की खरीदारी में 1 हजार रुपये तक की बचत मिल सकती है.

ऑफर लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बैंक के इस फेस्टिवल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड, UPI भुगतान तथा कुछ बैंकिंग और लोन सेवाओं से जुड़े लाभ भी शामिल हैं. हालांकि, हर ऑफर की पात्रता, न्यूनतम खरीदारी और दूसरी शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले संबंधित बैंक या प्लेटफॉर्म की आधिकारिक शर्तें जरूर पढ़ें.

फिल्म देखने और मनोरंजन पर भी लाभ

अगर त्योहारों के दौरान फिल्म देखने या मनोरंजन पर खर्च करने की योजना है, तो बुक माई शो, PVR आइनॉक्स और डिस्कट्रिकट बाय जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऑफर उपलब्ध हैं. इस श्रेणी में ग्राहकों को 3 हजार रुपये तक की बचत मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- देश में इस दीवाली 20% तक महंगे मिलेंगे पटाखे, क्यों बढ़ गए दाम?

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Festive Offers Au Small Finance Bank
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